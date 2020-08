„Geforce Special“ renginys vyks rugsėjo 1 dieną

NVIDIA oficialiai pranešė, kad rugsėjo 1 dieną įvyks „Geforce Special“ renginys, kurio metu turėtų būti atskleistos RTX 3000 serijos vaizdo plokštės. Spėjama, kad NVIDIA pirmiausia anonsuos bent dvi vaizdo plokštes: RTX 3080 ir RTX 3080 Ti. Renginio metu turėtume sužinoti vaizdo plokščių specifikacijas ir išleidimo datą. Nieko nenustebins tai, kad „Geforce Special“ renginys dėl COVID-19 pandemijos bus internetinis.

Jei būti tiksliems, „Geforce Special“ prasidės rugsėjo 1 dieną 19:00 valandą Lietuvos laiku, tad tai labai patogus laikas mums stebėti šią transliaciją. Renginyje turėtų būti kalbama ne tik apie naujas vaizdo plokštes, bet ir kitas kompanijos inovacijas žaidimų rinkoje.

Atgalinį laikmatį iki „Geforce Special“ renginio rasite čia.

NVIDIA will broadcast a GeForce Special Event, featuring an address by founder and CEO Jensen Huang, on Sept. 1, at 9 a.m. Pacific time.

During the event, Huang will highlight the company’s latest innovations in gaming and graphics. Tune in at https://www.nvidia.com/en-us/geforce/special-event/.