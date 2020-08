„Xbox Series X“ konsolės bus išleidžiamos lapkričio mėnesį

„Microsoft“ praneša, kad „Xbox Series X“ žaidimų konsolės bus išleidžiamos lapkričio mėnesį. Tikslesnės datos kompanija kol kas neatskleidžia. Iš tiesų toks išleidimo laikotarpis visai nestebina, nes jau seniai kalbama, kad naujos kartos konsolės bus išleidžiamos prieš šventinį laikotarpį. Be to, beveik visos „Xbox“ konsolės buvo išleistos lapkritį, išskyrus „Xbox One S“, kuri buvo išleista rugpjūtį.

„Xbox“ konsolių išleidimo laikotarpiai:

XBOX: Lapkričio 15, 2001 m.

„XBOX 360“: Lapkričio 22, 2005 m.

„XBOX One“: Lapkričio 22, 2013 m.

„XBOX One S“: Rugpjūčio 2, 2016 m.

„XBOX One X“: Lapkričio 7, 2017 m.

„XBOX Series X“: Lapkritis, 2020 m.

„Microsoft“ taip pat praneša, kad tuo metu, kai bus išleista „Xbox Series X“ konsolė, bus daugiau nei šimtas optimizuotų žaidimų, kad išnaudotų naujas konsolės galimybes. Nepamiršta paminėti, kad nauja konsolė žaidimus galės atvaizduoti iki 120 kadrų per sekundę sparta. „Microsoft“ papildomai pranešė, kad „Halo Infinite“ žaidimo išleidimas atidedamas iki 2021 metų. To priežastis yra besitęsianti COVID-19 pandemija.