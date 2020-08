„Corsair H115i RGB Platinum“ prieš „Corsair A500“: galbūt geriausias „Corsair“ AIO prieš vienintelį „Corsair“ orinuką

Intro

Kas yra geriausias aušintuvas kiekvienas gali suprasti kiek skirtingai. Vienam gali būti svarbiausias grynas efektyvumas, kitas gali žvalgytis kuo optimalesnio efektyvumo/triukšmo santykio, trečias vertinti per kainos/efektyvumo prizmę. „Corsair“ primygtinai prašė patikrinti jų naujausią orinį aušintuvą, kuris gavo A500 pavadinimą. Norai suprantami, nes amerikiečių kompanija pristatė naują orinį aušintuvą po labai ilgos pertraukos, po 8 ar 9 metų. Tiesą pasakius, mes net neatsimename, kas per modelis tai buvo. Kompanija labai didžiuojasi naujuoju A500. Dviejų bokštų push-pull ventiliatorių konfigūraciją turintis aušintuvas, pasak „Corsair“, yra pajėgus išskaidyti net 250 W karštį, be to, pasižymi itin patogia ventiliatorių tvirtinimo sistema. Kad A500 yra geriausias „Corsair“ aušintuvas nėra ko ginčytis – jis vienintelis šiame asortimente. Kiek kitokia situacija AIO segmente. Neseniai pristatyta RGB PRO XT šeima keičia ilgai neužsibuvusią RGB PRO seriją. „Corsair“ vietoje 6-os kartos „Asetek“ pompos nusprendė naudoti „CoolIT“ pompas, kurios integruojamos į vis dar prekyboje esančias „RGB Platinum“ serijos AIO sistemas. „Corsair“ kantriai įtikinėjo, kad vis tiek bus koncentruojamasi būtent į „RGB Platinum“ AIO pardavimus. Spėkime todėl, kad tik čia komplektuojami RGB palaikantys ventiliatoriai. Teoriškai H150i RGB PRO XT turėtų turėti efektyvumo pranašumą prieš H115i RGB Platinum, todėl ar pastarasis gali būti geriausias „Corsair“ AIO lieka ginčytinu klausimu. Bet kuriuo atveju, tiek jis, tiek A500 jau pasiruošę įrodyti, kuris kuriuo aspektu yra geresnis aušinant spartintus „Ryzen 7 3700X“ ir „Core i7-10700“.