„Gigabyte“: būsimos vaizdo plokštės turės 16 pin maitinimo jungtį

Apie būsimų vaizdo plokščių 16 pin maitinimo jungtį kalbame jau ne pirmą kartą. Dabar gavome šiek tiek naujos informacijos iš „Gigabyte“. Būsimos PCIe 5.0 vaizdo plokštės turės naują 16 pin maitinimo jungtį. Kadangi esami maitinimo blokai 16 pin jungties neturi, tai teks naudoti adapterį. Kaip sako „Gigabyte“, 16 pin bus galima padaryti iš trijų 8 pin jungčių. Tai teoriškai duos 450 W energijos tiekimą. Pagal nepatvirtintą informaciją 16 pin jungtis iš viso galės tiekti 600 W.

Priminsime, kad 16 pin maitinimo kabelis turės 12 kontaktų energijai tiekti, o likę keturi kontaktai bus skirti duomenims. Šią 16 pin jungtį turi gauti visos sekančios kartos vaizdo plokštės ir tai yra PCIe 5.0 standarto dalis. Dėl šios 16 pin jungties energijos tiekimo galimybių vaizdo plokštėms užteks jos vienos ir nebereikės kelių maitinimo kabelių kaip dabar.

The UD1000GM PCIE 5.0 power supply supports the PCIe Gen 5.0 graphics cards and it is capable to deliver the increasing power that the high-end graphics card demand. Traditional power supplies need a three 8-pin to 16-pin adapters to support the latest PCIe Gen 5.0 graphics cards. The new UD1000GM PCIE 5.0 power supply needs only a single 16-pin cable to directly supply power to the PCIe Gen 5.0 graphics cards. Moreover, the PCIe Gen 5.0 16-pin cable provides up to 600 watts of power to the graphics card, but it also simplifies the number of cables, significantly reducing the cable clutter, making the graphics card installation easier and it helps with the airflow in the chassis. In addition, the UD1000GM PCIE 5.0 also provides four PCIe 8-pins for the graphics cards, so it can meet the needs of current or next-generation high-end graphics cards at the same time.

— Gigabyte PR