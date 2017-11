„Google Play“ irgi vyksta išpardavimas

Esamu metu išpardavimai vyksta ant kiekvieno kampo, pagalvojome, kad vykstantis „Google Play“ parduotuvėlėje tikrai bus vertas jūsų dėmesio. Jis startuoja jau šiandien ir jo metu bus siūloma daug ką įsigyti pigiau, o kai kas netgi nemokamai.

Išpardavimo metu, programėlės ir žaidimai bus siūlomi su iki 50 % siekiančiomis nuolaidomis, tad beliks susirasti tai kas patinka. Be to, nuo šiandien galėsime keturis mėnesius nemokamai klausytis muzikos per „Google Play“. Taip pat su nuolaidomis bus siūlomi filmai, televizijos programos ir knygos.