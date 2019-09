Neribotos galimybės: „IFA 2019″ parodoje MMD pristato išskirtinį „Philips“ monitorių rinkinį

„IFA 2019″ parodoje pristatomi naujausi „Philips“ monitoriai, pritaikyti ateičiai ir gausūs funkcijomis

Amsterdamas, 2019 m. rugsėjo 5 d. – „Philips“ stendo lankytojai bus pamaloninti „IFA 2019″ parodoje (Berlynas, 2019 m. rugsėjo 6–11 d.), kur eksponuojama daugybė „Philips“ monitorių, kurių dydžiai ir funkcijos patenkins naudotojų namuose, o taip pat kiekvienos srities profesionalų poreikius. Naujausi „Philips“ monitoriai siūlo sprendimus visiems poreikiams patenkinti, nesvarbu, ar tai poreikis geresnei vaizdo kokybei, didesniam privatumui, didesniam jungčių pasirinkimui, platesnėms kūrybinės veiklos galimybėms, aukšto lygio žaidimams ar ekologiškam našumui.

„Philips 439P9H“ monitorius

Visiško pasinėrimo jausmas: išlenktas monitorius maloniam žiūrėjimui

„Philips“ išlenkti monitoriai perkelia žiūrėjimo patirtį į visiškai naują lygį, užtikrindami labiau asmenišką, panardinančią darbo ir žaidimų eigą. Lenkti ekranai suteikia labiau įtraukiančią patirtį, imituodami natūralų akies gaubtumą, sumažindami iškraipymus ir sukurdami subtilaus pasinėrimo efektą, kuris įtraukia naudotojus. Tam tikri formatai siūlo gilius 1500 R arba 1800 R išlinkius, praplečiančius regėjimo lauką ir patenkančius į naudotojo periferinį matymo plotą, todėl suteikiančius optimalų akių komfortą. 43,4 colių 32:10 formatas yra pakankamai platus, kad pakeistų kelis mažesnius monitorius, todėl – tai puikus sprendimas finansų, bankininkystės ir kitiems „verslas verslui“ („B2B“) sektoriams.

Jutikliniai sprendimai: technologija, kurią galite paliesti

Jutiklinio ekrano technologija yra šių metų svarbiausia funkcija. Visi „IFA“ parodoje pristatomi „Philips SmoothTouch“ monitoriai turi novatorišką projektinių talpinių („P-Cap“) jutiklių galimybę, palaikančią iki 10 lietimo taškų, suteikiančią naudotojams kaip įmanoma didesnę praktinę patirtį. Šie universalūs monitoriai, idealiai pritaikyti prekybos vietoms, informacijos teikimo centrams, svetingumo ir renginių industrijai, o taip pat švietimo sektoriui, turi daugybę funkcijų, suteikiančių daugiau patogumo ir lankstumo. Pažangi „IP54″ ekrano apsauga reiškia, kad vanduo ir dulkės praktiškai nekelia grėsmės, o daugybė jungčių galimybių ir sklandus bei paprastas žiūrėjimo kampo reguliavimas garantuoja didesnį patogumą ir lengvą naudojimą.

„Philips 162B9T“ monitorius (kairėje) ir „172B9T“ monitorius (dešinėje)

Profesionali galia: nauji raktai produktyvumo potencialui atrakinti

„Philips“ monitoriai turi būtent tai, ko reikia profesionalams, norintiems padidinti savo efektyvumą ir našumą darbo vietoje. Šių metų modeliai turi jungčių galimybes didinančių funkcijų, tokių kaip USB 3.1, USB-C, USB-A jungtys su „DisplayLink“ ir DC išvestimi; saugumą didinančių funkcijų, tokių kaip išjungiama privatumo technologija ir „Windows Hello™“ iššokanti internetinė kamera; tvarumą užtikrinančių funkcijų, tokių kaip perdirbamos pakavimo medžiagos, energiją taupančios „PowerSensor“, „LightSensor“ ir „Zero Power Switch“ technologijos; ir funkcijų, kurios suteikia galimybę maksimaliai mėgautis kiekviena darbo diena, pavyzdžiui, „4K UHD“ skiriamoji geba, „Ultra-wide“ spalvų technologija, „LowBlue“ režimas, „EasyRead“ režimas ir daug daugiau.



„Philips 345B1C“ monitorius

Kito lygio žaidimų eiga: patyrimas, kurio visuomet norėjote

„Philips“ monitoriai, kaip niekas kitas, naudotojams siūlo puikią žaidimų patirtį. Kad kiekviena minutė, praleista žaidžiant, būtų dar malonesnė, „IFA“ parodoje eksponuojami modeliai, šalia patogumą didinančių, regėjimą tausojančių funkcijų, turi daugybę kitų moderniausių funkcijų, užtikrinančių sklandžią, greitą, kokybišką žaidimų eigą ir akį traukiančią grafiką. Be to, dėl vaisingos partnerystės su garsiais Didžiosios Britanijos garso ekspertais „Bowers & Wilkins“, 55 colių Momentum modelis turi išskirtinius „Bowers & Wilkins“ aukštos kokybės garsiakalbius su trimis atskirais žaidimų garso režimais, siūlančiais naudotojams ne šio pasaulio garsą.

Philips Momentum 558M1RY

Aplankykite mūsų stendą ir patys atraskite naujausius „Philips“ monitorius!

Techninė informacija apie pagrindinius „Philips“ monitorius, eksponuojamus „IFA“ parodoje:

„272B1G“, „241B1V“, „279C9″ ir „272B7QUBHEB“ monitoriai, sukurti šiuolaikiniams profesionalams, pasižymi daugybe produktyvumą ir veiklos kokybę didinančių funkcijų. 27 colių „272B1G“ modelis yra ypač ekologiškas, pagamintas iš 85% perdirbto plastiko, įvertintas „TCO Edge“ sertifikatu, 100% be gyvsidabrio, halogeno, polivinilchlorido ir bromintų antipirenų (PVC-BFR), o dėl energijos taupymo technologijų, tokių kaip „PowerSensor“, „LightSensor“ ir „Zero Power Switch“, šis monitorius naudotojams siūlo mažiausią energijos suvartojimo lygį. Šalia jungčių funkcijų, tokių, kaip USB, VGA, DVI, DP, HDMI, 23,8 colių „241B1V“ monitorius siūlo plačias privatumo apsaugos galimybes, todėl yra idealus pasirinkimas naudotojams vyriausybės, bankų ir kariuomenės sektoriuose. Nedidelis ir plonas 27 colių „279C9″ monitorius neturi rėmelių, todėl siūlo visą ekrano plotą nuo krašto iki krašto, o taip pat jis pasižymi „4K UHD“ raiškos grožiu, turi IPS ekrano panelę ir „ultra-wide“ spalvų technologiją, skirtą stulbinantiems vaizdams. 27 colių „272B7QUBHEB“ monitorius turi daug patogių funkcijų, tokių, kaip saugią „Windows Hello™“ iškylančią internetinę kamerą ir „QHD“ skiriamąją gebą, be to, naudotojams siūlo puikius prijungimo sprendimus, naudojant USB-C ir USB-A („DisplayLink“) jungtis, o taip pat DP ir DC išvestis.

„346P1″, „439P9H“, „345B1C“, „272E1CA“ ir „328E1CA“ – šie išlenkti monitoriai yra specialiai sukonstruoti tokios formos, kad naudotojams pasiūlytų patobulintą, labiau įtraukiančią žiūrėjimo patirtį. 34 colių „346P1″ monitorius turi tokias funkcijas, kaip trijose pusėse rėmelio neturintį dizainą, USB-C išplėstąją jungtį, nešiojamojo kompiuterio įkrovimą ir pasirenkamą „Windows Hello™“ iškylančią internetinę kamerą. „439P9H“ modelis šalia USB-C jungties siūlo platų, be rėmelių, 43,4 colių ekraną, „Windows Hello™“ iškylančią internetinę kamerą ir daug daugiau. „345B1C“ monitorius teikia USB-C išplėstąją jungtį ir „RJ45″, „Windows Hello™“ iškylančią internetinę kamerą, „HDR“ technologiją, o taip pat energiją taupančias „PowerSensor“ ir „LightSensor“ technologijas. 27 colių „272E1CA“ ir 31,5 colių „328E1CA“ monitoriai turi įtraukiantį dizainą su atitinkamai 75 Hz „Freesync“ ir 60 Hz „Adaptive sync“ technologijomis.

„162B9T“, „172B9T“, „222B9T“ ir „242B9T“ jutikliniai modeliai yra įvairių formatų (15,6; 17; 21,5 ir 23,8 colių), kurių kiekvienas pasižymi projektuojama talpine 10 taškų lietimo technologija, patobulinta „IP54″ apsauga nuo vandens ir dulkių, sulankstomu ergonominiu stovu ir tokiomis jungčių funkcijomis, kaip VGA, DVI, HDMI 1.4, DP 1.2, USB 3.1.

„Momentum 558M1RY“ ir „Momentum 328M1R“ monitoriai, sukurti konsolinių žaidimų žaidėjams, turi daugybę funkcijų, kuriančių išties įspūdingą žaidimų patirtį. Jų ryškiausi akcentai apima neturintį rėmelių dizainą, „4K“ skiriamąją gebą su 120 Hz atnaujinimo dažniu, „HDR1000″ technologiją „558M1RY“ (54,6 colių) modelyje arba „HDR600″ technologiją „328M1R“ (31,5 colių) modelyje, „Adaptive Sync“ arba „Freesync“ technologijas, mažą įvesties delsą, novatorišką keturšonę „Ambiglow technologiją, „Bowers & Wilkins“ aukštos kokybės kolonėles („558M1RY“ modeliui) ir daug daugiau.

Kainos ir pasirodymo prekyboje datos:

Modelis Galima įsigyti nuo Gamintojo rekomenduojama mažmeninė kaina „272B1G“ 2020 m. I ketv. Netaikoma „241B1V“ 2020 m. I ketv. Netaikoma „279C9″ 2020 m. I ketv. Netaikoma „272B7QUBHEB“ Dabar € 499 „346P1″ 2020 m. I ketv. Netaikoma „439P9H“ 2019 m. lapkričio mėn. € 899 „345B1C“ 2019 m. lapkričio mėn. € 529 „272E1CA“ Dabar € 189 „328E1CA“ Dabar € 439 „162B9T“ 2019 m. lapkričio mėn. € 239 „172B9T“ 2019 m. rugsėjo mėn. € 299 „222B9T“ Dabar € 279 „242B9T“ Dabar € 329 „ 558M1RY „ 2020 m. I ketv. Netaikoma „ 328M1R „ 2020 m. I ketv. Netaikoma

„IFA 2019″ parodoje MMD ekspozicijos erdvė yra 22-oje salėje.

Daugiau informacijos apie „Philips„ monitorius rasite: https://www.philips.co.uk/c-m-pc/monitors