„Intel“ 13 kartos „Core“ procesorius turėtų atskleisti rugsėjo 27 d., išleidimas spalio 20 d.

Remiantis @wnxod paskelbtu „Go To Market“ (GTM) produktų išleidimo planu, „Intel“ 13-osios kartos „Core“ serija bus pradėta gaminti palaipsniui per ateinančius 2 mėnesius. Nutekinta vidinio pristatymo skaidrė patvirtina planus naująją seriją pristatyti rugsėjo 27 d. per „Intel Innovation“ renginį (Taivane nurodoma 28 d.).

Be to, skaidrėje patvirtinama, kad „Intel“ iš karto pradės „Core i9“ serijos išankstinio užsakymo kampaniją, o po dviejų savaičių bus galima iš anksto užsisakyti „Core i7“ ir „Core i5“ serijos. Tačiau nė vieno iš šių procesorių nebus galima įsigyti iki spalio 20 d., taigi beveik po mėnesio, kai AMD rugsėjo 27 d. oficialiai pristatys „Ryzen 7000“ seriją.

„Intel“ 13 kartos „Core“ procesorių išleidimo grafikas:

Rugsėjo 27 d.: (Taivane – 28 d.): „Intel“ 13-osios „Core“ kartos paskelbimas

Rugsėjo 27 d.: (28 d. Taivanas): Išankstiniai „Intel i9-13900K“ užsakymai

Spalio 13 d.: išankstiniai „Intel i7-13700K“, i5-13600K užsakymai

Spalio 20 d.: „Core i9/i7/i5“ serijos realus išleidimas

Su pirmąją išleidimo banga „Intel“ ketina paskelbti tris „Core K“ serijos procesorius: i9-13900K, i7-13700K ir i5-13600K. Tačiau produktų išleidimo plane nepaminėti ne „K“ modeliai arba jų mobilieji variantai. Tikėtina, kad visi šie procesoriai pasirodys kitais metais. Kalbant apie Z790 pagrindines plokštes, taip pat reikėtų tikėtis, kad pardavimo embargas bus panaikintas tą pačią dieną, kai pasirodys visos trys „Core“ serijos.