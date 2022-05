„Intel“: „Arc“ vaizdo plokštės staliniams kompiuteriams pirmiausia bus išleistos Kinijoje

Jei planavote įsigyti „Intel Arc“ vaizdo plokštę, tikriausiai atėjo laikas pagalvoti apie konkurentus. Laukiamiausias šių metų pristatymas dar kartą atidėtas, o „Arc“ išleidimas pirmiausia įvyks tik tam tikruose regionuose. Pirmiausia tai buvo su „Arc mobile“, nes „Samsung“ pirmuosius produktus išleido tik Pietų Korėjoje, o dabar „Arc“ vaizdo plokštės staliniams kompiuteriams bus išleistos tik Kinijos OEM gamintojų.

„Intel“ pripažįsta, kad „Arc“ išleidimas po to įvyks Kinijos mažmeninėje rinkoje ir tik vėliau bus išplėstas pasauliniu mastu. Bendrovė patvirtina, kad OEM gamintojai turės prioritetą „vėliau šią vasarą“, o komponentų pardavimų visame pasaulyje galima tikėtis vėliau. Kada? Tikriausiai pakankamai vėlai, kad būtų galima palaukti naujų „NVIDIA RTX 40“ ir „AMD RX 7000“ serijų, kurios bus geresnis pasirinkimas.

Tai, ką „Intel“ aiškina kaip „pakopinį požiūrį“, yra visiškai priešinga tam, ko visi tikėjosi. Iš tiesų niekas negalvojo, kad visa „Arc“ vaizdo plokščių serija bus išleista tai vienu metu, tačiau artimiausiomis savaitėmis „Arc“ produktai bus išskirtinai pardavinėjami tik Azijoje, o tai yra tiesiog nepateisinama. Apie tai reikėjo pranešti jau seniai, o ne tada, kai visi pradėjo klausinėti, kur yra „Arc“ produktai.

Question #2: When are the desktop cards with Intel Arc graphics coming?

Unlike notebook designs, desktop systems have a vast set of combinations, including memory, motherboards, and CPUs. To initially limit some of this variation, we will launch working with system builders and OEMs with specific configurations.

We will release our entry-level Intel Arc A-series products for desktops (A3) first in China through system builders and OEMs in Q2. Etail and retail component sales will follow shortly in China as well. Proximity to board components and strong demand for entry-level discrete products makes this a natural place to start. Our next step will be to scale these products globally.

Roll-out of Intel Arc A5 and A7 desktop cards will start worldwide with OEMs and system integrators later this summer, followed by component sales in worldwide channels.

This staggered approach gives us confidence at each step that we can effectively serve our customer base.