„Intel B660“ pagrindinės plokštės gali nepalaikyti PCIe 5.0

Vienas iš apžvalgininkų savo ASUS Z690 pagrindinę plokštę gavo ne toje dėžėje. Dėl to sužinojome labai įdomios informacijos apie ASUS PRIME B660-PLUS D4 pagrindinę plokštę. Ant lipduko aiškiai parašyta, kad ASUS PRIME B660-PLUS D4 palaiko tik PCIe 4.0 technologiją. Panašu, kad „Intel“ PCIe 5.0 technologiją paliks brangesnėms serijoms, tokioms kaip Z690 ir H670, o PCIe 4.0 bus palikta B660 ir H610 pagrindinėms plokštėms. Tai kiek keistas sprendimas, nes PCIe 5.0 turi 12 kartos procesoriai, o ne mikroschemų rinkinys.

Nepaisant to, kad pigesnės 600 serijos pagrindinės plokštės neturės PCIe 5.0 tai nėra esminis praradimas. Prireiks nemažai laiko kol įsivažiuos SSD kaupikliai su PCIe 5.0 sąsaja, o sekančios kartos vaizdo plokštės pasirodys tik 2022 metų antroje pusėje. Be to, tie kas norės sutaupyti pirkdami B660 ar H610 tikrai nepuls pirkti brangiausių PCIe Gen5 SSD kaupiklių ar vaizdo plokščių, kurios tikrai išnaudotų PCIe 5.0 pralaidumą.