„Intel“ diskrečių vaizdo plokščių rinkos dalis susitraukė iki 0 proc.

Remiantis „Jon Peddie Research“ ataskaita, 2024 m. antrąjį ketvirtį staliniams kompiuteriams skirtų grafikos procesorių pardavimai gerokai išaugo visiems, išskyrus „Intel“. Nors apskritai rinka išaugo, jos dalis, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, nepasikeitė.

AIB (Add In Board – AMD/NVIDIA/„Intel“ partneriai) tiekimas siekė maždaug 9,5 mln. vienetų, t. y. 9,4 proc. daugiau nei 2024 m. pirmąjį ketvirtį ir 48 proc. daugiau nei 2023 m. antrąjį ketvirtį. Ketvirčio šuolis gerokai viršija vidurkį, o tai rodo stiprų atsigavimą.

Didžiausią naudą iš to turėjo rinkos karalius NVIDIA, kurio ketvirčio augimas siekė 9,7 proc. ir 61,9 proc. metinį pakilimą. Be to, bendrovė išlaikė praėjusį ketvirtį užimtą 88 proc. rinkos dalį.

Tuo tarpu, nors AMD tiekimas per metus padidėjo tik trimis procentais, jos ketvirčio pagerėjimas buvo panašus kaip ir NVIDIA. AMD taip pat išlaikė 12 proc. rinkos dalį nuo I ketvirčio.

Tačiau „Intel“ rinkos dalis iš esmės išnyko ir jau nuo pirmojo šių metų ketvirčio ir siekia 0 proc. „Intel“ 2022 m. įžengusi į AIB rinką su „Arc Alchemist“ serija, tų pačių metų pabaigoje bendrovė trumpam pasiekė keturių procentų rinkos dalį, tačiau iki 2024 m. pradžios rinkos dalis išgaravo.