„Philips 27B2U6903“ – viskas viename. 4K raiška‚ „Thunderbolt 4“ jungtis, „PowerSensor 2” ir daug daugiau produktyvesnei darbo dienai





Amsterdamas, 2024 m. rugsėjo 26 d. – Šis monitorius pasižymi ryškiomis spalvomis, puikiu jungiamumu ir plačiu papildomų funkcijų rinkiniu, kuris neabejotinai pagerins kiekvieną darbo vietą. „Philips 27B2U6903“, naujausias „Philips“ verslo monitorių linijos papildymas, pasižymi moderniomis technologijomis, tokiomis kaip UHD 4K raiška ir „Thunderbolt 4“ jungtis, kuriomis siekiama kasdienėms užduotims suteikti sklandumo ir kokybės.

Stulbinančios kokybės vaizdas

Šis monitorius idealiai tinka profesionalams, geidžiantiems geresnės vaizdo kokybės. Jo IPS LED ekranas pasižymi ne tik aukšta 4K UHD (3840 x 2160) raiška, bet dar ir atkuria 1,07 milijardus spalvų. Dėl to spalvos šio monitoriaus ekrane tiesiog atgyja.

Pažangus ryšys

Dar viena svarbi „Philips 27B2U6903“ savybė – „Thunderbolt 4“ jungtis. Tai – galingas įrankis, idealiai tinkantis verslo reikmėms. Vienu laidu naudotojai gali susikurti dviejų monitorių darbo vietą, naudodami grandininį sujungimą, itin sparčiai perduoti duomenis į išorinius įrenginius ir įkrauti prijungtus įrenginius iki 100 W galia. Be to, tarp monitoriaus jungčių yra ir RJ45 lizdas, leidžiantis naudotis stabiliu laidiniu ryšiu per „Thunderbolt 4“.

Pristatome naują ir patobulintą „PowerSensor 2”

Vienas iš naujų technologinių patobulinimų „Philips 27B2U6903“ funkcijų arsenale yra „PowerSensor 2“. Palyginti su pirma „PowerSensor“ versija, „PowerSensor 2“ pasižymi geresnėmis energijos taupymo galimybėmis, nes automatiškai užmigdo monitorių ir prijungtą kompiuterį, kai naudotojas pasitraukia nuo ekrano, ir pažadina abu įrenginius, kai naudotojas sugrįžta į darbo vietą. Perjungdamas prijungtą kompiuterį į miego režimą, „PowerSensor 2“ pagerina saugumą, kai vartotojo nėra šalia. „PowerSensor 2“ energijos taupymo funkcija veikia tik su „Windows 11“ operacine sistema ir tik kai monitoriaus nustatymai yra perjungti į „Vartotojas“.

Kitos „Philips 27B2U6903“ savybės

„Philips 27B2U6903“ turi daug kitų privalumų, padedančių šiam monitoriui sužibėti ant darbo stalo. Jungtys ir aukšta vaizdo kokybė yra ne viskas, kas gali palengvinti darbo dieną. Pavyzdžiui, integruotas „Smart KVM“ jungiklis leidžia lengvai perjungti vaizdo šaltinius naudojant mygtukus monitoriaus rėmelyje arba tris kartus paspaudus klaviatūros klavišą „Ctrl“.

Pridedamas „Philips 27B2U6903“ stovas yra reguliuojamo aukščio, jį galima pakreipti ir pasukti, kad kiekvienas naudotojas rastų sau patogiausią padėtį.

„Philips 27B2U6903“ kaina ir prieinamumas

Matant visas šias funkcijas ir savybes, akivaizdu, kad „Philips 27B2U6903“ gali būti idealus ir veiksmingas sprendimas jūsų darbo vietai.

Šį monitorių galima įsigyti nuo rugsėjo. Gamintojo rekomenduojama kaina – 549,00 € .