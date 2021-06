„Intel“ galėtų gaminti NVIDIA grafikos procesorius jei būtų poreikis

Technologijų pasaulio užkulisiuose vyksta labai įdomių dalykų. NVIDIA generalinis direktorius, Jensen Huang, kalbėjo su „Intel“ generaliniu direktoriumi, Pat Gelsinger, dėl grafikos procesorių gamybos jei kiltų nenumatytas poreikis. Priminsime, kad tik „Intel“ turi savo lustų gamyklas, o NVIDIA ir AMD šias paslaugas perka pas trečiuosius asmenis, pvz., pas TSMC, „Globalfoundries“ ar „Samsung“.

Tokia nauja mėlynųjų ir žaliųjų sąjunga gali gimti dėl grėsmės, kad AMD su TSMC gali tapti per galingesniais ir tiesiog visus triuškinti, tokios pat per galingos sąjungos grėsmė yra ir tarp „Apple“ bei TSMC. „Intel“ ir NVIDIA padarys viską, kad TSMC nedominuotų su AMD arba „Apple“. Dėl to ateityje galime pamatyti daug glaudesnį bendradarbiavimą tarp „Intel“ ir NVIDIA.

Pagal esamas prognozes, TSMC puslaidininkių gamybos rinkoje bus labai stiprus ir dominuose dar daugelį metų. Su 5 nm techprocesu padarytas didelis šuolis, o „Apple“ yra didžiausia šios litografijos užsakovė. „Apple“ turi užsitikrinę apie 50 % 5 nm gamybos linijų pajėgumų 2021 metais, o naujausi lustai keliaus į būsimus „iPhone“, „iPad“ ir „Mac“ įrenginius.

Kaip žinote, NVIDIA dabar yra priversti naudoti „Samsung“ 8 nm litografiją, kuri yra prastesnė lyginant su tuo, ką gali pasiūlyti TSMC. Tokia situacija susidarė dėl to, kad TSMC tiesiog neturėjo reikiamų 7 nm gamybos pajėgumų patenkinti NVIDIA poreikius. Daugumą 7 nm gamybos linijų prieš tai naudojo „Apple“, o dabar AMD. Su sekančia vaizdo plokščių karta 2022 metais „Samsung“ jau turėtų būti spėję parengti savo 5 nm litografiją, būtent ją ir naudotų NVIDIA.