„Intel I226-V“ 2.5 GbE tinklas turi stabilumo problemų

Atrodo, kad „Intel Ethernet i226-V“ 2,5 GbE valdiklyje yra projektavimo klaida, dėl kurios interneto ryšys atsitiktinai nutrūksta kelias sekundes. I226-V yra naujausia „Intel“ ekonomiškų 2,5 Gb/s Ethernet tinklo lustų versija, skirta kompiuterių pagrindinėms plokštėms su mikroschemų rinkiniais, turinčiais integruotus MAC (t. y. „Intel“ mikroschemų rinkiniais). I226-V pakeičia I225-V, kuris buvo pirmasis „Intel“ vartotojui skirtas 2,5 GbE tinklas. I225-V turėjo įvairių problemų, dėl kurių jis buvo nestabilus 2,5 Gb/s sparta (tačiau jas buvo galima išspręsti įjungiant 1 GbE režimą). Daugelyje aukščiausios klasės „Intel“ 700 serijos lustų rinkinių pagrindinėse plokštėse kaip numatytasis 2,5 GbE valdiklis integruotas naujasis I226-V, kuris yra I225 įpėdinis. Kai kuriose entuziastų segmento pagrindinėse plokštėse yra antrasis kito prekės ženklo (pvz., „Realtek“ ar „Marvell“) eterneto valdiklis.

Nuo gruodžio vidurio „Intel“ 700 serijos mikroschemų rinkinių pagrindinių plokščių (kuriose debiutuoja I226-V valdiklis) naudotojai skundžiasi „Intel“ dėl ryšio nutrukimo. Šie nutrūkimai yra momentiniai, trunka kelias sekundes ir dažniausiai jų nepastebėsite, tačiau programoms, kurioms reikalingas nepertraukiamas ryšys (pavyzdžiui, internetiniams žaidimams, vaizdo konferencijoms, VPN, nuotoliniam darbalaukiui ir kt.), tai yra iš karto didelė problema. Patikrinti, ar esate paveiktas, galite atidarę „Windows“ įvykių naršyklę (Event Viewer), nuėję į „Windows Logs“, „System“ ir ieškodami „e2fnexpress“, ypač 27 įvykio „Intel Ethernet Controller I226-V, Network link is disconnected“ ir 32 įvykio „Intel Ethernet Controller I226-V. Network link has been established at 1 Gbps full duplex“.