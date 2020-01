„Intel“ ir toliau demonstruoja puikius finansinius rezultatus

Nors AMD ir sudaro konkurenciją „Intel“, bet ji tikrai nėra pakankama. „Intel“ vis dar nespėja gaminti procesorių, o parduodant viską ką pagaminti finansiniai rezultatai negali būti prasti.

Paskutiniame 2020 metų ketvirtyje „Intel“ pajamos siekė net 20,2 mlrd. JAV dolerių, tai yra 8 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Grynas pelnas per tuo pačius tris mėnesius buvo 6,9 mlrd. JAV dolerių, o tai net 33 % daugiau nei prieš metus.

Visų 2019 metų skaičiai irgi labai geri. Per 2019 metus „Intel“ pajamos siekė 72 mlrd. JAV dolerių, o tai yra 2 % daugiau nei 2018 metais. Nepaisant to, kad pajamos augo pelnas išliko labai panašus ir net šiek tiek mažėjo. Per 2019 metus „Intel“ pajamos siekė 21 mlrd. JAV dolerių. Visa tai dėl kiek pigiau pardavinėjamų procesorių nei prieš metus. Tai atskleidžia kiek smukęs vidutinis bendrasis pelnas (gross margin).

„Intel“ taip pat pateikia duomenys kaip sekėsi įvairiems jų padaliniams. Asmeninių kompiuterių segmentas per 2019 metus išliko pastovus. Prisiminkite, kad čia taip pat įskaičiuojami ir nešiojami kompiuteriai. Paskutiniame 2019 metų ketvirtyje asmeninių kompiuterių padalinio pardavimai netgi šiek tiek augo. Augimas siekė 2 %.