„Intel“ nebeskelbs procesorių „Turbo“ dažnių

„Intel“ ruošiasi oficialiai nebeskelbti savo procesorių „Turbo“ dažnių. Tiksliau sakant, nebebus atskleidžiama, koks procesoriaus dažnis bus apkrovus du, tris ar visus branduolius. Nuo šiol bus pranešamas tik bazinis ir vieno branduolio „Turbo“ dažniai. Tokio žingsnio imamasi, nes neretai „Turbo“ dažniai būna oportunistiniai ir gal skirtis nuo sistemos konfigūracijos. Todėl naudotojui nepamačius pažadėtų dažnių gali kilti pasipiktinimas.

Lentelėje galime pamatyti ką tik išleistų „Coffee Lake“ procesorių „Turbo“ dažnius.

Tiksli „Intel“ citata:

[W]e’re no longer disclosing this level of detail as its proprietary to Intel. Intel only specifies processor frequencies for base and single-core Turbo in our processor marketing and technical collateral, such as ARK, and not the multi-core Turbo frequencies. We’re aligning communications to be consistent. All Turbo frequencies are opportunistic given their dependency on system configuration and workloads.