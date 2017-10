Stabilizatorius yra butinybė filmuojantiems su telefonu

Tikriausiai visi esame mate video, filmuotų einant ar judant, bet pats video būna nepriekaištingai sklandus. Jei įdomu kaip tai padaroma, tai šis straipsnis jums. Tokį efektą galime išgauti panaudoję specialų stabilizatorių telefonams, tai ypač patiks vlogeriams ar šiaip mėgstantiems filmuoti save veiksme.

Šiuo metu telefonams skirtas „Zhiyun Smooth-Q 3“ stabilizatorius gebantis judėti trimis kryptimis kainuoja 116 €. Jis yra suderinamas su kone kiekvienu telefonu, be to, esant reikalui, netgi gali krauti jūsų mylimą išmanųjį filmuojant video. Krovimas vyks 1.5-2 A srove. Pats stabilizatorius su vienu įkrovimu nepertraukiamai gali veikti 8-12 valandų, o po to jį bus galima įkrauti per maždaug dvi valandas. Prietaisas yra sutvertas tikrai tvirtai ir sveria 450 g. Bet tai dar ne geriausia naujiena, su specialiu „ZYSMIT“ kodu, „Zhiyun Smooth-Q 3“ stabilizatorius kainuoja tik 104 €.

Jeigu jums įdomu kaip atrodo tokio prietaiso veikimas, jį veiksme galite pamatyti pateiktame video. Nors jis ir ne angliškai, bet kaip veikia stabilizatorius tikrai pamatysite.