„Intel“ oficialiai atskleidžia 12 kartos „Core“ procesorius („Alder Lake“)

Pagaliau „Intel“ oficialiai atskleidė savo 12 kartos „Core“ procesorius, kuriuos geriau žinome kaip „Alder Lake“. Lapkričio 4 dieną šie procesoriai bus išleidžiami oficialiai, o tą pačią dieną pasirodys ir apžvalgos ir tada liausis gandų lavina apie šią procesorių seriją ir visą platformą.

Kaip ir buvo prognozuota, pirmoji 12 kartos „Core“ procesorių banga susidės tik iš atrakintą daugiklį turinčių procesorių („K“ serija), taip pat bus pardavinėjami ir procesoriai be integruotos grafikos („KF“ serija). Tad lapkričio 4 dieną iš viso debiutuos 6 „Alder Lake“ procesorių modeliai. Šie procesoriai turi hibridinį dizainą su dideliais ir mažais branduoliais. Jau labai greitai galėsime pamatyti, kaip tokie procesoriai susitvarko su kasdienėmis užduotimis. Apie specifikacijas nebesikartosime, jas minėjome jau ne kartą. Jas galite peržvelgti lentelėje. „Intel“ pasidalino ne tik specifikacijomis, bet atskleidė ir rekomenduojamas kainas. „Core i9-12900K“ kainuos 589 USD arba 612 EUR (pridėjus PVM). Tas pats procesorius be integruotos grafikos kainuos 564 USD (~589 €). „Core i7-12700K“ kaina sieks 409 USD (~427 €), o be integruotos grafikos 384 USD (~401 €). Ir galiausiai „Core i5-12600K“ kainuos 289 USD (~301 €), o i5-12600KF kaina bus 264 USD (~275 €). Šios rekomenduojamos 12 kartos „Core“ procesorių kainos yra apie 10 % didesnės lyginant su 11 kartos „Core“ procesoriais.

„Intel“ taip pat pateikė savo spartos rezultatus. Juos visada reikia vertinti atsargiai, nes gamintojai savo produktą visada stengiasi pateikti iš geriausios pusės. Jau seniau žinojome, kad naujas branduolys turi 19 % didesnę spartą per taktą. Kitose lentelėse matome, kad i9-12900K stabiliai lenkia i9-11900K žaidimuose, o taip pat „Ryzen 9 5950X“. Naujasis „Intel“ flagmanas taip pat gerai atrodo ir kituose užduotyse.

Visas „Intel“ skaidres galite pamatyti čia.