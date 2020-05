„Intel“ parodė masyvų grafikos procesorių, bus skirtas serveriams

Prieš porą dienų „Intel“ labai subtiliai paviešino masyvų grafikos procesorių. Užuominomis šis grafikos procesorius net buvo vadinamas „visų grafikos procesorių tėvu“. Manoma, kad visas šio grafikos procesoriaus plotas siekia net 3700 mm². Norint išgauti tokį plotą tikrai turi būti naudojamas čipelių dizainas. Paprasčiau sakant, keli lustai. Toks milžiniškas grafikos procesorius sukėlė didelį susidomėjimą ir dauguma pagalvojo, kad tai galėtų būti produktas, su kuriuo „Intel“ žengs į žaidimų rinką.

Vėliau Raja Koduri pranešė, kad matomas grafikos procesorius yra skirtas serveriams, o ne žaidėjams. Tai suprantama, nes serverių erdvėje daug didesnis pelnas. Be to, seniai sklinda gandai apie „Intel“ norą pirmiausia žengti į serverių rinką, o ne pradėti nuo produktų žaidėjams.

Raja Koduri:

Both XE-HPC based Ponte Vecchio (detailed at SC’19) and XE-HP based chip images shared recently are data center targeted GPUs. We need incredible computing solution range from edge to cloud to keep up with the data we are generating in real-time.

Understand gamers are all excited when they hear about new GPUs. We are very passionate about continuing to improve the experiences of hundreds of millions of PC gamers. As we shared at CES, our next generation PC products will move things forward for many.

Our current focus is very much around unsolved user problems in PC Graphics – particularly in integrated graphics and segments immediately above that reach 100’s of millions of gamers every year.