„Intel“ pasiūlys inovacijų nešiojamų kompiuterių aušinime

„Digitimes“ teigia, kad „Intel“ CES parodos metu atskleis naują aušinimo technologiją nešiojamiems kompiuteriams. Šis projektas turi „Athena“ kodinį pavadinimą. Naujos technologijos leis nešiojamų kompiuterių aušinimo galimybes padidinti 20-30 %. Tai bus siekiama padaryti su garų kameromis (vapor chamber) ir grafito lakštais.

Įprastai nešiojamų kompiuterių aušinimo sistema yra įtaisyta nešiojamo kompiuterio korpuso dugne ir gali užimti tik mažai vietos, o tai sunkina aušinimo galimybes. „Intel“ su garų kameromis ir grafito lakštais nori sukurti didesnį plotą karščio išsklaidymui. Garų kameros pakeis esamus aušinimo sprendimus, o taip pat bus prijungtos prie grafito lakštų, kurie bus sumontuoti už ekrano. Ten tikrai yra daug vietos. Karštis į grafito lakštus keliaus per vyrius, tad norint tai pasiekti reiks visiškai kito jų dizaino. Toks naujas aušinimo dizainas leis pasiūlyti daugiau nešiojamų kompiuterių be aktyvaus aušinimo, be to, galime tikėtis dar plonesnių nešiojamų kompiuterių.