„Intel“ planuoja daugiau „Arc“ vaizdo plokščių išleisti nuo rugpjūčio 5 d. iki rugsėjo 29 d.

„Intel“ pakeitė „Arc“ vaizdo plokščių išleidimo tvarkaraštį, dėl to jų išleidimo tikimasi nuo rugpjūčio 5 d. iki rugsėjo 29 d. Teigiama, kad „Intel“ nebeplanuoja didelio masto išleidimo, apie kurį buvo užsiminta nutekintuose „Moore’s Law is Dead“ produktų išleidimo planuose. Priešingai, „Intel“ savo „Arc“ stalinių kompiuterių modelius pristatys palaipsniui ir be pompastikos.

[…] Teigiama, kad dabar „Intel“ viduje nusprendė dėl siauresnio laikotarpio. Jei jie ketina laikytis dabartinio termino, nuo 2022 m. rugpjūčio 05 d. iki 2022 m. rugsėjo 29 d. Tai reiškia, kad yra pakankamai laiko pradėti trijų paskelbtų didesnių modelių pristatymą atskirai. Įdomu tai, kad vidaus dokumentuose nebepranešama apie didelio masto bendrą pristatymo renginį, o veikiau tai galėtų būti savotiškas „tylus“ pristatymas, kuris galėtų būti vykdomas palaipsniui mažmeninės prekybos sektoriuje ir tik per kelias žiniasklaidos priemones. – Igor Wallossek, Igor’sLAB

Dabar tikimasi, kad „Intel“ bandomuosius pavyzdžius išsiųs keliems atrinktiems apžvalgininkams, galbūt siekdama išvengti kuo daugiau neigiamų atsiliepimų. Igor Wallossek tikisi, kad objektyvių atsiliepimų bus galima sulaukti tik tada, kai šios plokštės pasirodys parduotuvėse.

Klausimų ir atsakymų sesijoje su „PCGamer“ „Intel“ atstovai teigė, kad apie „Arc“ vaizdo plokštes bus oficialiai paskelbta tik tada, kai jos bus paruoštos tiekti pirkėjams. Bendrovė neplanuoja skelbti apie prieinamumą prieš kelias savaites. Neaišku, ar dabartinis išleidimo į rinką grafikas susijęs su pasauliniu prieinamumu, ar vėl „Arc“ vaizdo plokštės iš pradžių pasirodys tik tam tikruose regionuose.

Visai neseniai Raja Koduri patvirtino, kad „Intel“ yra įsipareigojusi laikytis savo veiksmų plano, o „Alchemist“ serijos papildymas yra vienas iš dalykų, kurie įvyks šį ketvirtį. Ir iš tiesų, pristatydama visas vaizdo plokštes iki rugsėjo 29 d., „Intel“ įvykdys savo pažadą visus staliniams kompiuteriams skirtus „Arc“ grafikos procesorius pateikti rinkai trečiąjį ketvirtį.