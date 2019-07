„Intel“ savo partneriams jau tiekia 10 kartos „Core“ procesorius

„Intel“ per antro ketvirčio finansinės ataskaitos pateikimą atskleidė, kad jau dabar savo partneriams tiekia 10 kartos „Core“ procesorius. Tai reiškia, kad „Intel“ jau masiškai pradėjo gaminti 10 nm procesorius. 10 kartos „Core“ procesorių kodinis pavadinimas yra „Ice Lake“ ir jie siūlys iki 18 % didesnę spartą per taką. Nors procesoriai nešiojamų kompiuterių gamintojus pasiekia jau dabar, bet realūs produktai bus išleidžiami tik metų pabaigoje. Būsimi „Ice Lake“ procesoriai siūlys ne tik didesnę spartą per taktą, bet turės ir kur kas galingesnę grafikos posistemę.

Dabar gaminami 10 nm procesoriai entuziastų nepamalonins, nes jie bus skirti tik nešiojamiems kompiuteriams ir turės tik 2-4 branduolius su HTT.