„Intel“ verslui platina klaidinančias skaidres

Jau ne pirma kompanija klaidina visus su savo skaidrėmis. Šį kartą klaidinančią informaciją savo skaidrėse pateikia „Intel“. Šios skaidrės nėra skirtos plačiosioms masėms, jos nutaikytos į kompiuterių komponentų pardavėjus, verslą ir viešąjį sektorių. Skaidrėse yra nurodyta, kad jų viešai platinti negalima.

Žinoma, skaidrės nutekėjo ir jose yra klaidinančios informacijos. Pastebėta, kad „Core i7-10750H“ procesoriaus palyginimas su „Ryzen 9 4900HS“ yra nesąžiningas. Pirmiausia, tai R9 4900HS turi 35 W TDP, kai tuo tarpu i7-10750H TDP reitingas yra 45 W. Mobiliame segmente 10 W yra nemažas skirtumas. Be to, tai yra procesoriai nešiojamiems kompiuteriams, todėl lyginama visa platforma, o čia yra vienas esminis trūkumas. Nors abi sistemos turi RTX 2060 vaizdo plokštę, bet jų TDP irgi skiriasi. Suprantama, kad AMD procesoriaus nenaudai. „Intel“ platforma (MSI GL65) yra su RTX 2060, kurios TDP 90 W, o tai grafikos procesoriui leidžia pasiekti maždaug 1560 MHz dažnį. AMD platforma (ASUS G14) turi RTX 2060, kurios TDP yra 65 W. Dėl to grafikos procesoriaus dažnis yra tik 1185 MHz.

„Intel“ lygindami šias sistemas nustatė, kad i7-10750H turi 18 % pranašumą žaidimuose prieš R9 4900HS. Kaip matote, palyginimas yra tikrai nekorektiškas.

„Adored TV“ taip pat išnagrinėjo ir kitas skaidres. Ten kalbama, kad „SYSmark“ yra kiek klaidinantis testas, ypač kai apskaičiuojamas galutinis rezultatas. Būtent jį labai mėgsta „Intel“, nes ten jų procesoriai pasirodo geriausiai. Beje, „SYSmark“ yra glaudžiai susijęs su „Intel“. Apie viską daugiau pamatysite video.