„Intel“ žada išleisti diskrečias vaizdo plokštes 2020 metais

Iki „Intel“ diskrečių vaizdo plokščių pasirodymo dar keli metai, bet kompanija vis nori mums priminti, kad jie dirba prie šio projekto. Pernai buvo pranešta, kad „Intel“ pasiūlys diskrečią vaizdo plokštę. Kol kas nežinoma, į kokį rinkos segmentą taikys „Intel“, bet labiau tikima, kad tai bus mokslininkams skirti produktai, kurie kovos su „nVidia“ „Tesla“ ir AMD „Instinct“ serijomis. Kol kas nėra jokios tvirtos informacijos prie ko dirba „Intel“, tad tai gali būti ir žaidėjams skirtas produktas.

„Intel“ pasamdė Raja Koduri ir Chris Hook, kurie prieš tai dirbo AMD „Radeon Technologies Group“ ir turi patirties kuriant diskrečias vaizdo plokštes.

We will set our graphics free. #SIGGRAPH2018 pic.twitter.com/vAoSe4WgZX

— Intel Graphics (@IntelGraphics) August 15, 2018