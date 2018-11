„iPhone XR“ pardavimai ne tokie geri kokių tikėjosi „Apple“

„Apple“ pristatant naujus telefonus ne vienas sakė, kad „iPhone XR“ kiek per daug apkarpytas modelis ir didelio populiarumo nesusilauks. „Apple“ mąstė kitaip ir tikėjosi, kad pigiausias iš naujų telefonų bus perkamas labai gerai. Iš tiesų, sunku rašyti pigiausias, kai telefonas kainuoja apie 850 €.

„Apple“ planavo, kad jiems reikės daugiau gamybos linijų „Foxconn“ gamyklose, bet vietoj to gamybos apimtys sumažinamos. Iš pradžių buvo naudojama beveik 60 gamybos linijų, dabar jų kiekis sumažintas iki maždaug 45. Visa tai dėl prastesnių nei planuota „iPhone XR“ pardavimų.

Nepagalvokite, kad „iPhone“ fanai nusisuko nuo „Apple“. Jie tiesiog vietoj „iPhone XR“ perka „iPhone 8“ ir „iPhone 8 Plus“, kurie yra dar šiek tiek pigesni. „Apple“ planavo per ketvirtį parduoti apie 20 mln. „iPhone 8“ ir 8 Plus telefonų, bet vietoj to buvo parduota 25 mln. šių telefonų.