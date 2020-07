„iQOO“ atskleidė 120 W galingumo „Super FlashCharge“ greitąjį įkrovimą

„Vivo“ priklausanti „iQOO“ kompanija pranešė apie 120 W telefonų įkrovimo technologiją „Super FlashCharge“. Realiai ši technologija telefonuose turi debiutuoti rugpjūčio mėnesį. Teigiama, kad „Super FlashCharge“ leidžia 4000 mAh bateriją įkrauti per 15 minučių. Dabar telefonai gali pasiūlyti 65 W greitąjį įkrovimą.

Technologijos pristatymo renginys truko 15 minučių ir per tą laiką buvo pilnai įkrautas demonstracinis telefonas. Norint pasiekti 120 W įkrovimą specialiai išdėstomos baterijos celės. Tai leidžia 4000 mAh bateriją iki 50 % įkrauti per 5 minutes. Norint pasiekti 120 W įkrovimo galią 20 V įtampa su 6 A srove konvertuojama į 12 V įtampą su 10 A srove (120 W) ir po to paskirstoma į dvi 2000 mAh celes po 5 A (60 W). Norint naudoti šią įkrovimo technologiją telefone taip pat turi būti grafito sluoksniai ir papildomas aušinimas baterijai ir pagrindinei plokštei, kad jos neperkaistų.

Liepos 16 dieną „Realme“ ir „Oppo“ žada atskleisti savo 125 W greito įkrovimo technologiją ir aplenks dabar atskleistą 120 W greitą įkrovimą.