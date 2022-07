Išbandyti „Core i7-13700K“ ir i5-13600K procesoriai

Tikriausiai pamenate išankstinius „Core i9-13900K“ testus, kurios atliko ExtremePlayer iš „Bilibili“. Dabar jis išbandė „Core i7-13700K“ ir i5-13600K procesorius, kurie yra greitesni už savo pirmtakus, bet naudoja daugiau energijos.

Pagrindinis „Raptor Lake“ patobulinimas, palyginti su „Alder Lake“, yra padidintas efektyvių branduolių skaičius nuo 4 iki 8 kiekviename testuotame procesorius. Be to, „Raptor Lake“ modeliai turi didesnius boost dažnius – iki 400 MHz su i7-13700K (maksimalus boost 5,4 GHz) ir 300 MHz su i5-13600K (maksimalus boost 5,2 GHz). Be to, abiejų procesorių L2 spartinančioji atmintis padvigubinta, palyginti su „Alder Lake“. Naujieji procesoriai dar palaiko greitesnę DDR5 atmintį.

Šioje apžvalgoje pateikiamas i7-13700K ir i5-13600K palyginimas su i7-12700K ir i5-12600K procesoriais. Kiekvienas procesorius buvo išbandytas dviejose „ASRock Steel Legend Z690“ pagrindinėse plokštėse, vienoje su DDR5-6400, kitoje – su DDR4-3200 atmintimi.

Tokiuose testuose, kaip CPU-Z, i7-13700K pasiekia 10 % geresnį rezultatą vieno branduolio teste ir 32-34 % geresnį rezultatą apkrovus visus branduolius lyginant su pirmtaku. „Core i5-13600K“ rezultatas atitinkamai padidėjo 5 % ir 39-41 %.

Deja, geresnis našumas siejamas su daug didesnėmis energijos sąnaudomis. AIDA64 FPU teste, i7-13700K lengvai pasiekia 244 W energijos suvartojimą, kuris yra gerokai didesnis nei 12700K (188 W). Tas pats pasakytina ir apie i5-13600K, kurio energijos poreikis, kaip pranešama, padidėjo 30 W lyginant su i5-12600K ir siekia 178 W.