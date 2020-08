Įvyko „Intel Architecture Day 2020“ renginys

Vakar vyko internetinis „Intel“ renginys, pavadinimu „Architecture Day 2020“. Tai kasmetinis kompanijos renginys, kurio metu kalbama apie būsimus produktus, jų architektūrą ir išleidimo laikotarpį.

Prezentacijoje galėjome pamatyti daug detalių apie būsimus „Tiger Lake“ procesorius. Šie procesoriai yra skirti nešiojamiems kompiuteriams ir oficialiai bus išleidžiami rugsėjo mėnesį. „Tiger Lake“ lustai bus gaminami naudojant patobulintą 10 nm litografiją ir turės naują „Willow Cove“ branduolį. Nauja 10 nm litografijos versija turi SuperFin tranzistorius, o tai leidžia padidinti procesoriaus dažnį nekeliant įtampos. Pirmieji 10 nm procesoriai („Ice Lake“) turėjo problemų su maksimaliu dažniu, būtent ta problema ir bus išspręsta dėka naujo tipo tranzistorių. Be to, „Tiger Lake“ taip pat siūlys didesnį energetinį efektyvumą, o tai labai svarbu nešiojamų kompiuterių rinkoje. „Willow Cove“ branduolys siūlys didesnę spartą per taktą lyginant su „Sunny Cove“ branduoliu („Ice Lake“), bet „Intel“ tikslių skaičių kol kas nepateikia. Dar viena „Tiger Lake“ procesorių stiprybė bus Xe grafika, kuri turės daug daugiau spartos. Gaila, bet tikslių skaičių kol kas irgi neturime, tačiau yra spekuliacijų, kad galime sulaukti GTX 1650 Ti lygio spartos. Tai būtų tikras proveržis nešiojamų kompiuterių segmente.

„Intel“ žada 2021 metų pavasarį išleisti „Tiger Lake-H“ procesorius nešiojamiems kompiuteriams, kurie bus galingesni ir turės daugiau branduolių. Hibridiniai „Alder Lake“ procesoriai irgi turi pasirodyti 2021 metais. „Alder Lake“ bus pirmieji hibridiniai procesoriai skirti staliniams kompiuteriams ir turės didelius ir galingus branduolius kartu silpnesniais „Atom“ branduoliais.

Jei norite daugiau informacijos galite pažiūrėti „Architecture Day 2020“ renginio įrašą arba pažiūrėti į skaidres.