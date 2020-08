Galingiausios RTX 3000 serijos vaizdo plokštės turės 20 fazių maitinimo grandinę

Kaip diena, taip naujas gandas apie RTX 3000 seriją. Pranešama, kad RTX 3000 serijos vaizdo plokštės su GA102 lustu turės net 20 fazių maitinimo grandinę. Be to, visa maitinimo grandinė bus daug sudėtingesnė lyginant su pirmtakais. Tariant paprastai, GA102 lusto vaizdo plokštės turi naudoti daug elektros energijos, nes kitaip tokia galinga maitinimo grandinė būtų nereikalinga. Gandai apie tai, kad galingiausios RTX 3000 serijos vaizdo plokštės naudos daug elektros energijos sklandė jau seniai. Tiesa, nėra aišku, ar ši 20 fazių maitinimo grandinė bus skirta visoms GA102 lusto vaizdo plokštėms, kurios naudos tą patį PG133 montažinės plokštės dizainą. Galimai, silpniausia RTX 3080 turės kiek mažesnę maitinimo grandinę. Naujo tipo maitinimo grandinėje taip pat bus naudojami žemo profilio tantalo kondensatoriai, kurie yra brangesni nei įprastiniai. Juos NVIDIA privalo naudoti ir dėl labai įmantraus aušinimo, kuris verčia montažinę plokštę sumažinti. Dėl to didėja komponentų tankis ir bendras sudėtingumas. NVIDIA savo partneriams yra sukūrusi ir paprastesnę PG133 montažinės plokštės versiją, kuri yra suderinama su mūsų akiai įprastais aušintuvais.