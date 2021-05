Jau galima išbandyti „Resident Evil Village“ demo, surastas būdas kaip apeiti valandos limitą

Visi norintys gali išbandyti „Resident Evil Village“ žaidimo demo versiją. Tą gali padaryti visų platformų žaidėjai (asmeniniai kompiuteriai, „Xbox One“, „PlayStation 4“, „PlayStation 5“, „Xbox Series X/S“ ir „Stadia“). Žaidėjams yra skiriama viena valanda susipažinti su žaidimu, o ši demo versija bus aktyvi iki gegužės 9 dienos, dar dvi dienas po „Resident Evil Village“ išleidimo.

Steam platformos žaidėjai jau surado kaip apeiti šį vienos valandos demo versijos limtą. Pasiūlymus kaip tai padaryti galite rasti čia. Tiesa, kol kas žaidime nelabai yra ką veikti, tad geriau tiesiog palaukti pilnos „Resident Evil Village“ versijos.

„Resident Evil Village“ demo versiją rasite čia.

Sisteminiai reikalavimai:

MINIMUM:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 (64 bit)

Processor: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM

DirectX: Version 12

Additional Notes: Estimated performance (when set to Prioritize Performance): 1080p/60fps. – Framerate might drop in graphics-intensive scenes. – NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 6700 XT required to support ray tracing. System requirements subject to change during game development.

RECOMMENDED:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 (64 bit)

Processor: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

Memory: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

DirectX: Version 12

Additional Notes: Estimated performance: 1080p/60fps – Framerate might drop in graphics-intensive scenes. – NVIDIA GeForce RTX 2070 or AMD Radeon RX 6700 XT required to support ray tracing. System requirements subject to change during game development.