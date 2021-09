JAV parduotuvė paskelbė „Alder Lake“ procesorių kainas

Jau kiek seniau iš Olandijos parduotuvės sužinojome apytiksles 12-os kartos „Core“ procesorių kainas. Šiuos procesorius visi dar žino kaip „Alder Lake“. Dabar į savo kainoraščius šiuos procesorius įtraukė ir JAV parduotuvė. Priminsime, kad 12-os kartos „Core“ procesoriai bus išleisti už daugiau nei mėnesio, bet tikslios datos dar nežinome.

„Provantage“ JAV parduotuvė savo sąrašuose turi ne tik „Alder Lake“ procesorius dėžutėse, kuriuos visi vadina boksiniais, bet ir tray tipo procesorius, kurie pardavinėjami be aušintuvo ir turi trumpesnę garantiją. Keista, kad kai kurie procesoriai be aušintuvo kainuoja brangiau, nei to pačio modelio procesoriai su aušintuvu, o jei tam tikrų modelių tray procesoriaus kaina ir yra mažesnė tai tik keliais doleriais. Iš kainoraščio matome, kad „Core i9-12900K“ procesoriaus kaina yra beveik 605 JAV doleriai. Tas pats procesorius be integruotos grafikos kainuoja 578 USD. „Core i7-12700K“ kaina yra 422 USD, o i5-12600K kaina siekia 288 USD. Kitų procesorių kainas galite rasti žemiau.