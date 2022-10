Kompiuterių rinka persitvarko, nes pasibaigė pandemijos eros išlaidavimas

„Jon Peddie Research“ (JPR) reagavo į neseniai pasirodžiusias dramatiškas „Canalys“, „Gartner“ ir IDC ataskaitas, kuriose matyti, kad 2022 m. III ketv. labai sumažėjo asmeninių kompiuterių tiekimas. Be to, JPR pateikia gaires dėl poveikio grafikos lustų ir NVIDIA ir AMD partnerių tiekimui. JPR prezidentas ir įkūrėjas, sakė: „Mūsų patarimai klientams buvo nuoseklūs nuo 2020 m: pandemijos bumas nebuvo paklausos padidėjimas, kurį lėmė realus rinkos augimas. Dabar asmeninių kompiuterių rinka koreguojasi po nepaprasto augimo laikotarpio ir išlaidų bangos, kurį paskatino didžiulis iš namų dirbančių žmonių kiekis“

JPR tęsė: „2020 ir 2021 m. žmonės buvo priversti dirbti namuose, ir daugeliui jų reikėjo įrangos. Dėl to sparčiai augo asmeninių kompiuterių pardavimai. Tie žmonės turi tai, ko jiems reikia, ir kai kurie iš jų grįžta į biurą. Jiems nereikia naujų asmeninių kompiuterių ir nereikės trejus-penkerius metus. Taigi grįžtame prie nominalaus asmeninių kompiuterių rinkos augimo, kuris atitiko ir po dviejų ketvirčių vėl atitiks BVP augimą.“

Tiekimo grandinės trikdžiai dabar sumažėjo, tačiau didelės atsargos tebėra problema. Be to, tikimasi, kad per ateinančius šešis mėnesius TSMC gamyklų pajėgumų panaudojimas mažės, nes gamyklų neturintys klientai pradeda mažinti užsakymus.

Galiausiai AMD ir NVIDIA partnerių rinką taip pat paveikė 2021 m. pabaigoje kriptovaliutų kasėjų sukeltas šuolis. Tikimasi, kad šis persitvarkymo laikotarpis jaus trumpalaikį poveikį, kurį sukėlė neracionalus pandeminio pirkimo eros išlaidavimas. Tačiau tai nerodo nieko kito, kaip tik pardavimų anomalijos pabaigą, o tai reiškia, kad rinka yra atspari ir turi gerą poziciją išlikti stipri ir ateityje.