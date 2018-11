Kripto valiutos toliau važiuoja žemyn

Jau praėjusį trečiadienį „Bitcoin“ vertė krito daugiau nei 10 %, bet per savaitgalį laikėsi gan stabiliai. Atėjus pirmadieniui kripto valiutų tėvo vertė krito dar labiau, iki maždaug 4500 USD, arba dar 15 %. Kadangi visos kripto valiutos yra surištos su „Bitcoin“, iš paskos žemyn traukia ir jų vertė. Pavyzdžiui, vienas „Ethereum“ dabar kainuoja apie 135 JAV dolerius. Metų pradžioje šio valiutos vertė buvo didesnė nei 1000 USD.

Rinkose niekada negali būti tikras dėl ko sumažėjo vieno ar kito produkto kainos, bet dauguma mano, kad „Bitcoin“ kainą neigiamai paveikė „Bitcoin Cash“ kūrėjų nesutarimas, kitaip dar vadinamas civiliniu karu. „Bitcoin Cash“ buvo atšakota nuo „Bitcoin“ 2017 metų rugpjūtį. Naujos kripto valiutos tinklas buvo labai panašus į „Bitcoin“ net naudojant tą patį algoritmą, bet buvo bandoma kiek kitokia vizija. Visai neseniai turėjo vykti „Bitcoin Cash“ pasikeitimai tinkle, bet dviejų stovyklų nuomonė išsiskyrė, todėl jie kiekvienas sau generavo savo valiutą: „Bitcoin Cash ABC“ arba „Bitcoin Cash SV“. Kol kas neaišku kas laimės, bet gali būti ir taip, kad iš „Bitcoin Cash“ gausime dvi naujas valiutas. „Bitcoin Cash SV“ pusės atstovas, Craig Wright“ yra įnoringas milijonierius ir švaistosi įvairiausiais grasinimais. Jis net teigia, kad gali numušti „Bitcoin“ kainą iki 1000 USD, jei su „Bitcoin Cash“ nebus taip, kaip nori jis.

To all BTC miners…

If you switch to mine BCH, we may need to fund this with BTC, if we do, we sell for USD and, well… we think BTC market has no room… it tanks.

Think about it. We will sell A Lot!

Consider that….

And, have a nice day

(BTC to 1000 does not phase me) pic.twitter.com/oUScEahtWc

— Dr Craig S Wright (@ProfFaustus) November 14, 2018