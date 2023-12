Krovininių laivų puldinėjimas jūroje gali turėti įtaką kompiuterių dalių tiekimui į Europą

Neseniai įvykdyti išpuoliai prieš krovininius laivus Raudonojoje jūroje turi įtakos ne tik naftos gabenimui, bet ir krovininiams laivams iš Azijos į Europą. Nukentėjo visi pagrindiniai vežėjai, tokie kaip CMA CGM, „Cosco“, „Evergreen“, „Hapag-Lloyd“, „Maersk“, MSC ir kt., ir visi jie atidėjo savo krovinių gabenimą per šį regioną. Koordinuota saugumo akcija „Operacija: Klestėjimo sargybinis“, kurioje kol kas dalyvauja daugiau nei pusė tuzino valstybių, ruošiasi nukreipti krovinius per Jemeno paveiktą teritoriją, tačiau dėl to krovinių gabenimas per šią teritoriją sulėtės.

Jau gauta pranešimų iš šaltinių Taivane, kad jų gaminiai yra kai kuriuose iš šių laivų, kurie dabar įstrigo laukdami karinio jūrų laivyno palydos per teritoriją. Tačiau panašu, kad artimiausiu metu gali pritrūkti kai kurių kompiuterių komponentų, taip pat daugelio kitų produktų, kurie gabenami šiuo maršrutu ir toliau per Sueco kanalą. BBC duomenimis, prekių gabenimas iš Taivano į Nyderlandus per Raudonąją jūrą ir Sueco kanalą vidutiniškai trunka 25,5 dienos, o vienintelis alternatyvus maršrutas per Gerosios vilties kyšulį trunka 34 dienas ir papildomai kainuoja degalų. Nepaisant papildomo gabenimo laiko ir išlaidų, atrodo, kad kai kurios laivybos bendrovės yra pasirengusios rinktis ilgesnį maršrutą, kad išvengtų užpuolimo. Tikėtina, kad tai turės įtakos daugelio plataus vartojimo prekių kainoms Europoje, todėl jei dar nenusipirkote techninės įrangos, kurios įsigijimą atidėliojote, dabar gali būti pats tinkamiausias laikas.