Kuriama automatinio „Ryzen“ procesorių spartinimo programėlė

Tie kas bent kiek domisi procesorių ar atminties spartinimu ir turi „Ryzen“ procesorių tikrai yra girdėję „DRAM Calculator for Ryzen“ programėlę, kuri leidžia lengviau spartinti AMD procesorių operatyviąją atmintį. „1usmus“ pranešė, kad dirba prie dar vienos programėlės, kuri leis automatiškai spartinti „Ryzen“ procesorius.

Ši programėlė vadinasi „ClockTuner for Ryzen“ ir galės nustatyti, kuris „Ryzen“ procesoriaus CCX yra geresnis . Kiekvieno CCX stabilumas bus nustatomas per kelis žingsnius su greitais Prime95 testais ir jam automatiškai bus parenkamas geriausias dažnis ir įtampa. „ClockTuner for Ryzen“ taip pat turės integruotą „Cinebench R20“ testą, kad būtų galima sekti kaip keičiasi sparta.

Jau dabar „ClockTuner for Ryzen“ galėjo išbandyti „Linus Tech Tips“ ir „Guri3D“, bet paprasti naudotojai dar gaus laukti apie mėnesį, nes galutinė programėlės versija pasirodys tik rugsėjį.