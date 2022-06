„Last of us“ pirmoji dalis jau kuriama PC platformai

„Sony“ netyčia paskelbė patobulintos „Last Of Us“ pirmos dalies žaidimo treilerį, kuris yra skirtas „PlayStation 5“ konsolėms. Šis treileris taip pat patvirtina, kad žaidimas jau kuriamas asmeniniams kompiuteriams. Treileris atsitiktinai buvo paskelbto „PlayStation Direct“ svetainėje. Informacija netrukus buvo pašalinta, tačiau ji jau užfiksuota.

Po „Spiderman“, „Last of Us“ pagaliau skinasi kelią pas asmeninių kompiuterių žaidėjus. Tai bus dar vienas žaidimas vis didėjančiame „PlayStation“ išskirtinių žaidimų sąraše, kurie yra pritaikomi asmeniniams kompiuteriams. pavyzdžiui, „God of War“, „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ ir „Horizon: Zero Dawn“.

Kūrėjas kol kas neatskleidė „Last of Us“ PC versijos išleidimo datos, tačiau PS5 versija pasirodys rugsėjo 2 d.