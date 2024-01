Legendinis „Plextor“ prekių ženklas stabdo savo veiklą

„Plextor“, vienas iš gerai žinomų kompiuterių duomenų kaupiklių vardų, kadaise garsėjęs dideliu našumu ir kokybe, paskelbė nutraukiantis savo veiklą. Patronuojančioji bendrovė „Kioxia“ nusprendė atsisakyti „Plextor“ prekės ženklo, skirto SSD diskams. Vietoj to ji toliau prekiaus produktais su „Solid State Storage Technology Corporation“ (SSSTC) prekės ženklu. Šis žingsnis žengtas po to, kai 2019 m. „Kioxia“ įsigijo „Plextor“ ir jos „Lite-On“ SSD verslą. Nuo to laiko „Plextor“ sunkiai sekėsi žengti koja kojon su naujomis duomenų saugojimo technologijomis. Rinkoje pasirodžius PCIe Gen 4 ir PCIe Gen 5 SSD valdikliams, „Plextor“ nesugebėjo pritaikyti naujų „Phison“ ir „InnoGrit“ platformų, o liko prie tuo metu atsilikusių „Marvell“ valdiklių.

Dabar SSSTC ir „Kioxia“ SSD diskų pardavimus orientuos į įmonių, duomenų centrų ir pramonės segmentus, o ne į vartotojų rinką. „Plextor“ svetainė jau nukreipiama į SSSTC.com, kurioje nebėra klientų kompiuteriams skirtų diskų. Nors dabartiniams „Plextor“ SSD diskų savininkams ir toliau bus teikiama garantinė priežiūra ir paslaugos, tikimasi, kad naujų „Plextor“ diskų nebus išleista. Bendrovė daugiau nei 30 metų gamino aukščiausios kokybės optinius diskinius kaupiklius ir SSD diskus. Panašiai kaip ir OCZ po to, kai ją įsigijo „Toshiba“, dabar „Plextor“ vardas išnyks istorijoje.