„Lenovo“ sako, kad daugiau nei 80 % jų įrenginių iki 2025 metų bus lengvai aptarnaujami pačių naudotojų

Kaip pabrėžia „The Register“, „Lenovo“ nėra pats blogiausias pažeidėjas, kai kalbama apie paprastą remontą, tačiau tikrai yra kur tobulėti. Nors galbūt tai nėra pats pelningiausias verslo modelis, tačiau produktų serijas, kurias lengva aptarnauti, neabejotinai prailgins daugelio prietaisų tarnavimo laiką ir sąvartynuose bus mažiau elektroninių atliekų. Be to, „Lenovo“ gaus naudos iš papildomų pajamų srauto, kurį sukurs atsarginių dalių verslas (nors ir kai kurių naujų prietaisų pardavimų sąskaita, kurie kitu atveju būtų buvę parduoti).

Vėlgi, kaip teisingai pažymima leidinyje, dauguma asmeninių kompiuterių gamintojų ne savo noru įsitraukia į lengvesnio taisymo iniciatyvą. Visame pasaulyje vis didesnį pagreitį įgauna judėjimas „teisė į remontą“ (angl. „right to repair“), todėl tokios bendrovės kaip „Lenovo“ išmintingai elgiasi, aktyviai įsitraukdamos į šį judėjimą, kol jų neprivertė tai daryti reguliavimo institucijos. Žinoma, neišgirsite nė vienos įmonės balsų, kurie tai sakytų tiesiai šviesiai. Vietoj to jos kalbės apie aplinkosaugą ir apsimes, kad remontuojami prietaisai nesumažins naujų prietaisų pardavimų.

„Lenovo“ išmaniųjų įrenginių grupės viceprezidentas ir prezidentas Luca Rossi sakė, kad iki 2025 m. daugiau kaip 80 proc. jų įrenginių bus galima pataisyti – arba tiesiogiai klientui, arba autorizuotus atstovus – dėl naujų konstrukcijų, kuriose daugiausia dėmesio skiriama aptarnavimo galimybėms.