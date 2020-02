„Malwarebytes“: 2019 metais „Mac“ nustatytų virusų padaugėjo 400 %

„Malwarebytes“ kuria programinę įrangą kenkėjiškų programų naikinimui. Kompanija praneša, kad 2019 metais jie nustatė 400 % daugiau galimų grėsmių „Mac“ kompiuteriuose. Padidėję skaičiai susideda iš to, kad vis daugiau žmonių naudoja „Mac“ kompiuterius, bet tuo pačiu ir dėl to, kad daugiau žmonių naudoja „Malwarebytes“ apsaugą. Skaičiuojama, kad vidutiniškai vienam „Mac“ kompiuteriui buvo nustatyta 11 grėsmių per metus. Palyginimui, 2018 metais tokių pačių grėsmių vienam kompiuteriui buvo nustatyta 4,8.

„Malwarebytes“ teigia, kad dabar „Mac“ operacinę sistemą atakuoja daugiau kenkėjiškų programų nei „Windows“. O tai visiškai paneigia nuo senovės sklandantį mitą, kad „MacOS“ virusų negali pasigauti, nes jų paprasčiausiai nėra. „Malwarebytes“ taip pat sako, kad „MacOS“ integruota saugumo įranga neapsaugo nuo kai kurių kenkėjiškų programų, dėl to reikėtų pasirūpinti papildoma apsauga.

Išsamų „Malwarebytes“ pranešimą rasite čia.