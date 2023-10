„Meta“ galvoja, kad gali gauti iš „Facebook“ ir „Instagram“ naudotojų 17 USD per mėnesi už patirtį be reklamų

Su pasiūlymu susipažinę šaltiniai „The Wall Street Journal“ teigė, kad ši iniciatyva, pavadinta „prenumerata be reklamos“ (angl. Subscription No Ads, sutrumpintai SNA), gali būti pradėta įgyvendinti atrinktose Europos šalyse per artimiausius mėnesius.

Leidinio teigimu, šis pasiūlymas yra „Meta“ atsakas į Europos Sąjungos taisykles, kurios apribotų bendrovės galimybes rodyti naudotojams tikslines reklamas, pagrįstas duomenimis, surinktais be jų sutikimo. Pajamos iš reklamos yra „Meta“ pagrindinės pajamos, todėl viskam kas kėsinasi į tai bus rastas vienoks ar kitoks sprendimas.

Įgyvendinus šį pakeitimą, pasirinktuose regionuose naudotojai galėtų toliau nemokamai naudotis „Facebook“ ir „Instagram“ su asmeninėmis reklamomis arba sumokėti už versiją be jokių reklamų (ir, tikėtina, be riboto asmens duomenų rinkimo). Šaltinių teigimu, prieiga prie paslaugų be reklamos mobiliųjų telefonų naudotojams būtų brangesnė, nes „Meta“ turėtų atsižvelgti į „Apple“ ir „Google“ programėlių parduotuvių imamus komisinius mokesčius už mokėjimus programėlėse. „Meta“ Europos reguliavimo institucijoms pateikė planą, pagal kurį „Instagram“ naudotojai galėtų mokėti apie 14 JAV dolerių per mėnesį už patirtį be reklamų mobiliajame telefone arba apie 17 JAV dolerių per mėnesį, jei į šį paketą būtų įtrauktas ir „Facebook“.

Verta pakartoti, kad „Meta“ pasiūlymas taikomas tik Europos Sąjungai, siekiant nuraminti reguliavimo institucijas. Jei esate JAV ar kitur, nesitikėkite, kad artimiausiu metu pamatysite „Facebook“ ar „Instagram“ priemokų prenumeratos pasiūlymus.

Šiuo metu taip pat nėra jokių garantijų, kad reguliavimo institucijos pritars pateiktam „Meta“ pasiūlymui. Jie gali primygtinai reikalauti, kad bendrovė sumažintų siūlomą kainodarą, arba priversti pasiūlyti nemokamą versiją su reklamomis, kurios nebūtų pagrįstos naudotojų aktyvumu.