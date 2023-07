„Microsoft“ ir „Sony“ susitarė, „Call of Duty“ serija „PlayStation“ platformoje liks dešimtmečiui

„Microsoft“ ir „Xbox“ vadovai pareiškė, kad „Call of Duty“ serija ateinančius dešimt metų liks „PlayStation“ sistemose po to, kai galbūt pavyks sėkmingai įsigyti (dabartinę intelektinės nuosavybės savininkę) vaizdo žaidimų holdingo bendrovę „Activision Blizzard“. Phil‘as Spencer‘is, „Xbox“ vadovas, socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė: „Džiaugiamės galėdami pranešti, kad „Microsoft“ ir „PlayStation“ pasirašė įpareigojantį susitarimą dėl „Call of Duty“ išlaikymo „PlayStation“ sistemoje po „Activision Blizzard“ įsigijimo. Tikimės ateities, kai žaidėjai visame pasaulyje turės daugiau pasirinkimo galimybių žaisti savo mėgstamus žaidimus“.

Jo viršininkas Brad‘as Smith‘as („Microsoft“ viceprezidentas ir prezidentas) pridūrė: „Nuo pat pirmos šio įsigijimo dienos buvome įsipareigoję spręsti reguliavimo institucijų, platformų ir žaidimų kūrėjų bei vartotojų problemas. Net ir po to, kai kirsime finišo liniją dėl šio sandorio patvirtinimo, ir toliau daug dėmesio skirsime tam, kad „Call of Duty“ išliktų prieinamas daugiau platformų ir daugiau vartotojų nei bet kada anksčiau“. „Sony“ ir „PlayStation“ tyla yra labai iškalbinga, galbūt jie yra susitaikę su tuo, kad susijungimas yra neišvengiamas ir bus įvykdytas šią vasarą. CoD Serijos gerbėjai (kurie pirmenybę teikia „Sony“ sistemoms) galės lengviau atsikvėpti, žinodami, kad „PlayStation 5“ ir galimas jos įpėdinis bus apsaugoti dar dešimtmetį – bus įdomu pamatyti, kaip „Sony“ planuojama debesų žaidimų paslauga veiks atsižvelgiant į CoD frančizę. Praėjusiais metais „Microsoft“ pateikė dešimties metų trukmės sutartis įvairiems konkurentams, tuo pačiu ir „Sony“ su „Nintendo“ bei kitoms įvairiomis organizacijomis. NVIDIA ir „Nintendo“ dėl dešimties metų partnerystės su „Xbox“ susitarė anksčiau šiais metais.