Vizualiai stulbinantis ir turintis daugybę funkcijų

MMD į prekybą paleidžia „Philips 346P1CRH“ monitorių



Amsterdamas, 2020 m. kovo 10 d. – MMD, lyderiaujanti monitorių bendrovė, pagal licenciją valdanti „Philips Monitors“ prekių ženklą, praneša apie 34 colių (86,36 cm) „Philips 346P1CRH“ monitoriaus pristatymą. Šis monitorius, turintis lenktą UWQHD ekraną su „DisplayHDR 400″ technologija, suteikia puikią vaizdo kokybę, be to, siūlo daugybę patogių prijungimo funkcijų, tokių kaip įmontuota USB-C išplėstųjų jungčių stotelė ir KVM jungiklis, taip pat platų technologijų ir naujovių spektrą, didinantį naudotojų komfortą ir užtikrinantį produktyviausią, maloniausią darbo dieną.



„Philips 346P1CRH“

Prijungimas be rūpesčių

Kalbant apie jungčių galimybes, „Philips 346P1CRH“ monitorius turi viską. Jis turi DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ir RJ45 jungtis, o taip pat jame yra įmontuota USB-C išplėstųjų jungčių stotelė su energijos tiekimu, kuri suteikia našumo akimirksniu. Naudotojai gali lengvai prijungti visus savo išorinius įrenginius prie monitoriaus, pašalindami laidų netvarką ir įkraudami nešiojamąjį kompiuterį per vieną paprastą, reversinę USB-C jungtį, kuri taip pat leidžia žiūrėti aukštos raiškos vaizdo įrašus, perkelti failus dideliu greičiu ir dar daugiau. Dėl „MultiView“ technologijos naudotojai gali naudotis dvigubo prisijungimo ir peržiūros galimybėmis, tuo pat metu dirbdami keliais įrenginiais, tokiais kaip stalinis kompiuteris ir nešiojamasis kompiuteris, o „MultiClient“ integruotas KVM jungiklis suteikia galimybę valdyti du atskirus kompiuterius per vieno monitoriaus, klaviatūros ir pelės sąranką ir suteikia galimybę perjungti iš vieno šaltinio į kitą, tiesiog paspaudus mygtuką.

Puiki vaizdo kokybė

„Philips 346P1CRH“ monitorius leidžia naudotojams patirti vizualinį malonumą dėl „CrystalClear“ vaizdo, pasižyminčio UWQHD 3440 x 1440 raiška, kuri užtikrina nepaprastai ryškaus ir tikroviško vaizdo kokybę. VESA sertifikuota „DisplayHDR 400″ technologija garantuoja papildomą ryškumą, gilesnius kontrastus ir stulbinančias dėmesį traukiančių vaizdų spalvas. Ekrano 178o/178o platūs matymo kampai ir „UltraWide“ 21:9 formatas suteikia pakankamai erdvės darbui grupėse, taip pat leidžia palyginti kelis greta išskleistus failus, o tai tikrai įvertins finansų, bankininkystės ir grafinio dizaino profesionalai. Žaidimų gerbėjai taip pat nori būti vizualiai pamaloninti, todėl „Adaptive-Sync“ technologija garantuoja greitą ir sklandų žaidimą.

Papildomas komfortas ir daugiau patogumo

„Philips 346P1CRH“ monitorius yra aprūpintas išmaniosiomis, efektyviomis funkcijomis, kurios suteikia daugiau komforto ir patogumo. Reguliuojamas aukštis, pakreipiamas stovas užtikrina ergonomišką patogumą, o TÜV sertifikuotos, akių komfortui skirtos funkcijos sumažina akių nuovargį. Patogi „Windows Hello™“ iškylančioji interneto kamera, turinti veido atpažinimo technologiją, suteikia saugaus prisijungimo galimybę, o nenaudojant, ją galima atskirai nuleisti. Šis monitorius taip pat yra ekologiškas ir siūlo energiją taupančias funkcijas, tokias kaip „LightSensor“ ir „PowerSensor“, kurios gali sutaupyti iki 70% energijos sąnaudų. Jis taip pat atitinka „EnergyStar 8.0″, EPEAT* ir RoHS standartus, neturi kenksmingų medžiagų, tokių kaip gyvsidabris ir švinas, o monitoriaus pakuotei naudojama 100% perdirbta medžiaga.

Galingą, gausių funkcijų ir malonų žiūrėti „Philips 346P1CRH“ monitorių bus galima įsigyti nuo kovo mėnesio už rekomenduojamą mažmeninę 589 € kainą.

* EPEAT įvertinimas galioja tik ten, kur „Philips“ registruoja gaminį. Norėdami patikrinti registracijos būseną jūsų šalyje, apsilankykite https://www.epeat.net/.