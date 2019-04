Kitas USB-C išplėstųjų jungčių lygis:

MMD praneša apie „Philips 329P9H“ monitorių

Amsterdamas, 2019 balandžio 8 d. – MMD, lyderiaujanti monitorių bendrovė, pagal licenciją valdanti „Philips Monitors“ prekių ženklą, pristato visiškai naują „Philips 329P9H/01 Brilliance LCD“ monitorių su USB-C išplėstosiomis jungtimis. Šis 32 colių (31,5 colių / 80 cm) įstrižainės monitorius turi visas aukštos kokybės funkcijas, pritaikytas šiandienos profesionalų poreikiams. „UltraClear 4K UHD“ (3840 x 260) skiriamoji geba stulbina, o daugybė jungčių taupo laiką, todėl suteikia patogumo ir lankstumo, be to sumaniai suprojektuota monitoriaus ergonomika užtikrina optimalią gerovę visą dieną. Nuo vadovų iki finansų ekspertų, grafikos dizainerių iki profesionalių naudotojų, šis monitorius turi tai, ko reikia, kuomet kiekviena detalė svarbi.

Philips 329P9H

Paprasta sąsaja

Šiandienos profesionalai labiau, nei bet kada priklauso nuo paprastų ryšio sprendimų, kurie palengvina jų darbą. Ir čia „Philips 329P9H“ modelis viršija lūkesčius. Šis monitorius, turėdamas USB-C 3.1 išplėstųjų jungčių stotelę su elektros maitinimu, suteikia patogumo ir universalumo, jungiant vienu kabeliu ir naudojant siaurą grįžtamąją USB-C jungtį. Daugybė išorinių įrenginių, tokių kaip klaviatūra, pelė, ar RJ-45 eterneto kabelis, gali būti tiesiai jungiami į monitoriaus jungčių stotelę, o nešiojamieji kompiuteriai gali būti prijungti USB-C kabeliu, kad būtų galima juos įkrauti, itin dideliu greičiu siųsti bylas, peržiūrėti aukštos raiškos vaizdo įrašus ir dar daugiau. Tačiau „Philips 329P9H“ monitorius suteikia dar ir papildomas jungčių galimybes. „MultiClient Integrated KVM“ jungiklis leidžia naudotojams valdyti du atskirus kompiuterius vienu monitoriumi, klaviatūra ir pele, perjungiant tarp šaltinių paprastu mygtuko paspaudimu. Be to, „MultiView“ technologija dar labiau padidina ryšio galimybes, aktyvuodama dvigubą ryšį ir vaizdą, kad naudotojai galėtų kaip galima geriau atlikti kelias užduotis, naudojant keletą įrenginių, pvz., asmeninį kompiuterį ir nešiojamąjį kompiuterį, vienu metu. Užbaigiant ryšio galimybių patirtį, „Philips 329P9H“ monitorius turi iškylančią internetinę vaizdo kamerą su pažangiais jutikliais, skirtais „Windows Hello™“ veido atpažinimui, o jos nenaudojant, kamera suprojektuota taip, kad ją būtų lengva paslėpti.

Žėrintys vaizdai

Kalbant apie vaizdo kokybę, „Philips 329P9H“ monitorius pasižymi nepaprasta galia. Dėl „UltraClear 4K UHD“ skiriamosios gebos kiekvienas vaizdas yra atkuriamas su išskirtiniu detalumu ir spalvų tikslumu, kurie tikrai pradžiugins net pačius reikliausius profesionalus. Šis monitorius užtikrina ypatingą tikslumą dirbantiems su CAD programa ar 3D technologija. Be to, IPS technologija suteikia itin plačius 178/178 laipsnių peržiūros kampus, dėl to „Philips 329P9H“ monitorių galima žiūrėti beveik iš bet kurio kampo, net monitorių pasukus 90 laipsnių kampu. Spalvos atgyja, vaizdai tampa nepaprastai aiškūs, ryškumo lygis optimizuojamas, taip užtikrinant geriausią fotografijų, filmų, naršymo internete ir bet kokio profesionalaus taikymo patirtį.

Pažangus dizainas

Technologija tarnauja geriausiai, kuomet palengvina gyvenimą, daro jį malonesniu, o tai yra dar viena priežastis mylėti „Philips 329P9H“ monitorių. Turėdamas daugybę ergonomiškų funkcijų, monitorius užtikrina maksimalų komfortą, nepriklausomai nuo to, kiek laiko naudotojai praleidžia priešais jį. „FlickerFree“ technologija ir „LowBlue Mode“ režimas tausoja akis kiekvienos darbo sesijos metu, o „SmartErgoBase“ stovas leidžia naudotojams pakreipti, pasukti, pakeisti ašį ir nustatyti monitorių į naudotojų poreikiams patogiausią padėtį. Stovo pagrindas net gi turi pažangią kabelių valdymo sistemą, kuri sumažina netvarką, suteikia papildomos priežiūros ir patogumo. Ir kadangi niekam nepatinka švaistyti energijos, „Philips 329P9H“ monitorius turi „LightSensor“ ir „PowerSensor“ technologiją, kuri naudoja nekenksmingus infraraudonųjų spindulių jutiklius, kad nustatytų, ar naudotojas yra priešais monitorių, ar ne, pagal tai reguliuotų monitoriaus ryškumą ir automatiškai taupytų energiją.

„Philips 329P9H„ monitorių galima įsigyti už rekomenduojamą mažmeninę 899 EUR kainą.

Daugiau informacijos apie „Philips“ monitorius rasite: www.philips.com/monitors