Didelės proporcijos ir galingos funkcijos:

MMD pristato „Philips 439P9H SuperWide “ monitorių

Amsterdamas, 2019 m. lapkričio 19 d. – MMD, lyderiaujanti monitorių bendrovė, pagal licenciją valdanti „Philips Monitors“ prekių ženklą, praneša apie „439P9H“ „SuperWide“ išlenkto LCD monitoriaus išleidimą. Po 49 colių dydžio monitoriaus sėkmės, „Philips 439P9H“ modelis augančią itin plačių monitorių šeimą papildo 43 colių variantu. Šis monitorius aprūpintas prabangiai plačia darbo erdve ir stulbinančia „DisplayHDR 400″ technologija, jis turi produktyvumą didinančių funkcijų, tokių kaip įmontuota USB-C jungčių stotelė, „Windows HelloTM“ iškylančioji interneto kamera ir „MultiClient“ integruotas KVM jungiklis, o taip pat daugybę komfortą didinančių funkcijų, kurios sukurtos, kad suteiktų malonią patirtį nuo pradžios iki pabaigos.

Philips 439P9H

Išplėstos peržiūros galimybės

„Philips 439P9H“ siūlo profesionalams, dirbantiems finansų, bankininkystės ir kituose „Verslas verslui“ („B2B“) sektoriuose, visas galimybes, kurių jiems reikia, kad kiekvieną dieną pasiektų didžiausią darbo našumą. Šis didelio 32:10 „SuperWide“ formato ir 3840 x 1200 raiškos monitorius gali lengvai pakeisti du 16:10 didelio našumo monitorius ir taip sutaupyti laiko ir vietos, o taip pat sumažinti kabelių netvarką. 1800R spindulio išlinkis, skirtas išplėsti naudotojo matymo lauką, sumažinti iškraipymus ir apimti periferinio matymo zoną, užtikrina optimalų žiūrėjimo komfortą, sukuria patrauklų, subtiliai įtraukiantį efektą, kuris suteikia papildomą pranašumą, – padidintą koncentraciją. „Philips 439P9H“ monitorius, turintis „MultiView“ technologiją ir integruotą „MultiClient KVM“ jungiklį, suteikia aktyvaus dvigubo prisijungimo ir peržiūros galimybę, leisdamas naudotojams vienu metu atlikti užduotis keliais įrenginiais. Be to, „VESA“ sertifikuota „DisplayHDR 400″ technologija siūlo nepaprastą ryškumą, spalvas ir kontrastą, kurie suteikia iš tiesų įtraukiančios peržiūros galimybę. O žaidimų gerbėjams „Adaptive-Sync“ technologija siūlo sklandžią, greitą žaidimo eigą be kliūčių.

Lengva prijungimo galimybė

„Philips 439P9H“ monitorius yra skirtas tiems, kurie nori taupyti laiką ir pagerinti produktyvumą. Šis monitorius, turintis įmontuotą USB-C jungčių stotelę su energijos tiekimu, siūlo naudotojams platų patogių funkcijų spektrą ir visa tai pasiekiama per vieną ploną ir reversinę USB-C jungtį. Išorinius įrenginius, tokius kaip klaviatūrą, pelę ir „RJ-45″ eterneto kabelį, galima prijungti tiesiai prie monitoriaus jungčių stotelės, taip pat nešiojamąjį kompiuterį galima prijungti prie monitoriaus ir peržiūrėti aukštos raiškos vaizdo įrašus, itin sparčiai perduoti duomenis ir įkrauti. Prijungimo galimybė dar niekada nebuvo lengvesnė ar lankstesnė.

Patogu dirbti

„Philips 439P9H“ monitorius turi daugybę patogumą didinančių funkcijų, todėl profesionalai gali būti ramūs, nes jų gerovė yra patikimose rankose, net ir ilgai dirbant. „LowBlue“ režimas apsaugo akis nuo nuovargio, „EasyRead“ režimas suteikia malonaus skaitymo, tarsi iš popieriaus lapo, pojūtį, „Windows HelloTM“ iškylančioji internetinė kamera su veido atpažinimo technologija suteikia saugaus prisijungimo galimybę, o pasukamas, pakreipiamas, reguliuojamo aukščio stovas ir „VESA“ laikiklis užtikrina patogią žiūrėjimo padėtį.

Galingą, produktyvų ir malonų dirbti „Philips 439P9H“ monitorių bus galima įsigyti nuo 2019 m. lapkričio mėn. už gamintojo rekomenduojamą mažmeninę 979 EUR kainą.

Daugiau informacijos apie „Philips“ monitorius: https://www.philips.co.uk/c-m-pc/monitors