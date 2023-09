MSI išleidžia „GeForce RTX 4080 / 4090 GAMING SLIM“, kurios užima „tik“ tris lizdus

MSI pristatė įspūdingą net 20 modelių serijoją, kurioje vyrauja atnaujintas GAMING SLIM dizainas. Bendrovė grįžo prie braižymo lentos, kad savo RTX 40 serijos modelius padaryti plonesnius ir patrauklesnius žaidėjams. Nors MSI jau pristatė savo „RTX 4070 GAMING SLIM“ seriją, RTX 4090 ir RTX 4080 plokštės iki šiol liko paslaptyje.

RTX 4090 storis sumažėjo nuo 77 mm iki vos 62 mm (3 lizdai). Be to, ji šiek tiek numetė svorio – nuo 2,17 kg iki 1,78 kg. RTX 4080 pertvarkytas dizainas yra ne toks agresyvus, storis sumažėjo 5 mm (nuo 67 mm iki 62 mm), dėl to dabar užimami 3 lizdai, o svoris nukrito 203 g.

RTX 4090 GAMING TRIO → GAMING SLIM

Matmenys: 337 x 140 x 77 mm → 322 x 136 x 62 mm

Svoris: 2170 g → 1777 g

RTX 4080 GAMING TRIO → GAMING SLIM