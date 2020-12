MSI kol kas planuoja siūlyti tik GAMING RX 6800 serijos modelius

Jau praėjo mėnuo po RX 6800 serijos išleidimo, bet vaizdo plokščių prekyboje dar nėra, o AMD partneriai ir toliau negauna norimo kieko grafikos procesorių. MSI savo „YouTube“ kanale pasakė karčią tiesą. Jie negauna daug „Navi 21“ grafikos procesorių, todėl kol kas RX 6800 serijoje bus tik GAMING modeliai. Tad iš viso bus keturios RX 6800 versijos, du įprasti modeliai ir du spartinti. Tame pačiame video MSI vaizdo plokštė buvo išardyta parodant kaip atrodo aušinimas. MSI sako, kad ateityje viskas gali pasikeisti ir mes turėtume sulaukti daugiau modelių, bet dabar yra kaip yra.

So this is our Gaming card, this is Gaming X Trio, and like we have already talked to you before, maybe you’ve missed it, we are only going to focus on this [design]. So we didn’t plan any other SKUs, meaning blower type fan design or SUPRIM […] because we don’t get enough supply. And it’s then better to only focus on one SKU [but] in the future, we will see.

— Eric Van Beurden, MSI