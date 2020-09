MSI pakeitė savo RTX 3080/3090 kondensatorių dizainą, ASUS tai padarė kiek seniau

RTX 3080/3090 stabilumo skandalas nuskambėjo labai plačiai. Manoma, kad dėl to kalti netinkami kondensatoriai kitoje, bet taip pat tam įtakos gali turėti ir netinkamai veikiantis boost algoritmas. Manoma, kad boost algoritmas yra per agresyvus ir su tuo maitinimo grandinės filtravimo komponentai negali susitvarkyti. Dabar boost dažnis neretai perkopia 2 GHz, pvz., kai apkrova nėra didėlė, o po to grįžta prie mažesnio dažnio, kai apkrova pakyla, šie pulsavimai ir turėtų sukelti problemas.

MSI patyliukais nusprendė pakeisti kondensatorių dizainą į tokį, kuris geriau susitvarko su RTX 3080/3090 grafikos procesorių poreikiais. Dėl to „MSI RTX 3080 Gaminx Trio“ dabar turi 4 SP-CAP tipo kondensatorius ir 20 MLLC tipo kondensatorių. Seniau jų buvo tik 10, bet vienų SP-CAP tipo kondensatoriumi daugiau. Pakeitimai paliete ir „RTX 3080 Ventus“ modelį. Iki šiol MLLC tipo kondensatorių nebuvo, o dabar jų jau 10, bet vienu SP-CAP tipo kondensatoriumi mažiau.

„MSI RTX 3080 Gaminx Trio“

„MSI RTX 3080 Ventus 3X“

Panašu, kad ASUS vieni pirmųjų pastebėjo šį nestabilumą, nes pirminiai jų RTX 30 modeliai turėjo vien SP-CAP tipo kondensatorius, bet po to dizainas buvo pakeistas vien į MLLC tipo kondensatorius, kurie sumažina nestabilumą, bet visai jo nepašalina. Labai tikėtina, kad būtent dėl to vėlavo ROG modelių išleidimas.

ROG serija

TUF serija