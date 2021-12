„Mutant Year Zero: Road to Eden“ žaidimas siūlomas nemokamai

„Epic Games“ šventiniu laikotarpiu kasdien siūlo po naują nemokamą žaidimą. Tik gruodžio 23 dieną iki 18 00 visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „Mutant Year Zero: Road to Eden“ žaidimą. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Reikia įspėti, kad „Mutant Year Zero: Road to Eden“ veikia tik su „Windows“ operacinėmis sistemomis. Kaip minėjau, pasiūlymas dėl „Mutant Year Zero: Road to Eden“ žaidimo bus aktyvus tik iki gruodžio 23 dienos 18 val. Po to bus siūlomas naujas nemokamas žaidimas.

„Mutant Year Zero: Road to Eden“ žaidimą rasite čia.