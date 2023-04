„Naughty Dog“ atsiprašo PC žaidėjų ir žada „The Last of Us Part 1“ pataisymus

„Naughty Dog“ socialiniame tinkle „Twitter“ išplatino pareiškimą, kuriame atsiprašo PC žaidėjų dėl dabartinės „The Last of Us Part 1“ būklės platformoje ir teigia, kad tiek „Naughty Dog“, tiek „Iron Galaxy“ dirba, kad išspręstų problemas, trukdančias žaidimui pasiekti „kokybės lygį, kurio tikitės ir kurio nusipelnėte“.

„Naughty Dog“ pažadėjo, kad balandžio 4 d. išleis naują „The Last of Us Part 1“ pataisymą, kuriame bus išspręstas „pelės valdomos kameros judėjimo trūkčiojimas“ ir žaidimo užstrigimai. Be to, vėliau šią savaitę bus išleista didesnis pataisymas, kuriuo siekiama išspręsti daugiau problemų.

Šiuo metu „Steam“ sistemoje „The Last of Us Part 1“ turi „mišrų“ apžvalgų įvertinimą, kuris yra daug geresnis nei žaidimo pasirodymo dieną gautas „daugiausia neigiamas“ apžvalgų įvertinimas. Tai akivaizdus ženklas, kad ankstyvieji „The Last of Us Part 1“ PC pataisymai išsprendė daugelį problemų, su kuriomis susidūrė žaidėjai.

Net ir po pirmųjų dviejų žaidimo pataisymų „The Last of Us Part 1“ PC platformoje tebėra labai ribojamas procesoriaus našumas, o žaidimo šešėliai kompiliuojami labai ilgai. Tikimės, kad „Naughty Dog“ gali padaryti kažką stebuklingo, kad šis žaidimas geriau veiktų PC platformoje.