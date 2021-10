Nauja 16 kontaktų maitinimo jungtis bus PCIe 5.0 standarto dalis

Pirmą kartą apie naują 16 kontaktų vaizdo plokščių maitinimo jungtį sužinojome iš gandų apie RTX 3090 Ti. Tai turėtų būti pirmoji vaizdo plokštė su tokia maitinimo jungtimi. NVIDIA su RTX 30 serija jau sukūrė naują 12 kontaktų maitinimo jungtį, bet ji, tikriausiai, užbaigs savo gyvavimą ir vietoj to vaizdo plokštės naudos 16 kontaktų maitinimo jungtį.

Nauja 16 kontaktų maitinimo jungtis turės 16 energijos tiekimo linijų ir keturias signalų linijas. Kol kas nėra aišku kam reikalingos šios signalų linijos. Visa jungtis yra 18,85 mm pločio, ji nėra maža, bet tikrai užims mažiau vietos nei dvi ar tuo labiau trys 8 kontaktų maitinimo jungtys. Vietos sutaupoma panaudojus mažesnius tarpus tarp jungčių, pereita nuo 4,2 mm prie 3,0 mm. Specifikacijose minima, kad kiekviena jungtis gali saugiai tiekti 9,2 A srovę. Sudauginus gauname 55,2 A, arba 662 W. Oficialiai ši jungtis turės 600 W energijos tiekimo reitingą, tad bus palikta šiek tiek rezervo dėl saugumo.

Ši nauja 16 kontaktų vaizdo plokščių maitinimo jungtis bus PCIe 5.0 technologijos dalis, bet neaišku ar visos būsimos vaizdo plokštės ją turės.

Amphenol ICC introduces the Gen 5, Minitek® Pwr PCIe® connector system. This new introduction CEM 5.0 PCI Express® 12VHPWR auxiliary hybrid connector and cable assembly support the 600W GPU cards. The 12VHPWR connector is not designed to mate with legacy PCI Express® 2×3 and 2×4 12V Auxiliary Power connectors. The 12VHPWR connector power pins have a 3.00mm pitch, while the contacts in a legacy 2×3 and 2×4 connector lie on a larger 4.20mm pitch. New PCIe® Connector System (CEM5) is designed for power applications with current rating upto 9.5A/pin (12 pins energized) and the 4 signal pins supporting signal transmission.