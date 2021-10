„Amazon“: jei žaidžiant „New World“ sugedo vaizdo plokštė kreipkitės į gamintoją

„New World“ žaidimas dar prieš išleidimą nuskambėjo kaip gadinantis RTX 30 serijos vaizdo plokštes, tada buvo išleistas atnaujinimas ir problema buvo neva pašalinta. Žaidimas buvo ne taip seniai išleistas oficialiai, o žaidėjai ir vėl praneša apie gendančias RTX 3090 ir kitas RTX 30 serijos vaizdo plokštes. Daugiausiai gedimų patyrė EVGA vaizdo plokštės, bet yra paveikti ir kiti gamintojai. EVGA pripažino, kad buvo vaizdo plokščių partijų su prastu litavimu, o tai ir galėjo sukelti problemas.

„Amazon“ oficialiai pasisakė, kad „New World“ žaidimas yra saugus ir jame po tyrimo nieko neįprasto nebuvo rasta. Dėl to žaidėjams siūloma kreiptis į gamintoją jei vaizdo plokštė sugedo žaidžiant „New World“.

„Over the past few days, we’ve received few reports from gamers who have had issues with their GeForce RTX cards. After a detailed investigation, we’ve been unable to find any unusual behavior on the part of New World that could be the cause of these issues. EVGA has already confirmed errors in the manufacture of some GeForce RTX cards. New World is safe to play. We recommend that players who have experienced a hardware failure contact the manufacturer.“